Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda martedì 13 giugno su Canale5, Yilmaz deciderà di partire insieme a sua moglie Mujgan e suo figlio Kerem Ali per Istanbul. Nel frattempo, il procuratore Julide verrà sospesa dal suo incarico per corruzione di un pubblico ufficiale. Successivamente, Demir apprenderà che sua madre ha portato i suoi figli da Zuleyha e prenderà una drastica decisione contro Hunkar. Infine, Sermin andrà dalla signorina Altun e le racconterà tutto quello che è successo.

Julide viene sospesa dal suo incarico di procuratore

Nella prima parte della puntata di Terra amara, Yilmaz, dopo aver ricevuto una straziante lettera da parte di Zuleyha, vorrà lasciarsi tutto alle spalle e cercare di perdonare sua moglie per tutta la situazione che ha creato per la sua gelosia.

Infatti, il giovane Akkaya deciderà di partire insieme a Mujgan e suo figlio Kerem Ali per Istanbul in modo da ritrovare la loro stabilità e la gioia della famiglia riunita. Nel contempo, però, il procuratore Julide verrà sospesa dal suo ruolo all'interno del palazzo della giustizia: durante una perquisizione nel suo appartamento verranno trovate delle banconote riconducibili a un caso di corruzione.

Demir non vuole che Hunkar veda i bambini in Terra Amara

Successivamente, Hunkar farà visita alla signorina Altun portando con sé sia Leyla che Adnan per lasciare che trascorrano un po' di tempo con la loro madre. Tuttavia, Demir apprenderà il gesto compiuto da sua madre e si infurierà con lei prendendo una decisione irragionevole.

Nello specifico, il signor Yaman, in preda alla rabbia, porterà via i bambini da Cukurova e li affiderà ad una famiglia totalmente estranea pur di punire sua moglie. Infine, Sermin assisterà alla scena e, nonostante le raccomandazioni di Hunkar, deciderà di riferire tutto a Zuleyha in carcere.

Riassunto della puntata precedente di Terra amara

Nella puntata precedente di Terra amara in onda lunedì 12 giugno, Demir minaccia Hunkar di non farle vedere più i bambini se dovesse portarli di nuovo dalla loro madre in prigione. Nel frattempo, Zuleyha, per evitare una reazione da parte di Demir e soprattutto proteggere i suoi figli, decide di proibire ad Yilmaz di farle visita in carcere e gli chiede di uscire dalla sua vita per sempre.

Dopodiché, Akkaya si confida con il suo padrino che appoggia la decisione della signorina Altun e consiglia al figlioccio di andare ad Istanbul con la dottoressa Hekimoglu e il loro figlio, Kerem Ali. Tuttavia, Yilmaz non accetta il suggerimento di Fekeli Ali Rahmet. Infine, Akkaya riceve una lettera dalla sua ex fidanzata il cui contenuto gli strappa il cuore.