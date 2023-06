Cambio programmazione su Canale 5 dopo la notizia della morte di Silvio Berlusconi. Il palinsesto delle reti del Biscione subirà degli stravolgimenti per ricordare il leader di Forza Italia, nonché inventore e creatore di Mediaset.

Una giornata particolare che porterà alla cancellazione di alcuni degli appuntamenti più seguiti della fascia pomeridiana di Canale 5, tra cui quello con Terra Amara e Beautiful.

Morte Silvio Berlusconi, cambio programmazione Mediaset: stop Terra amara e La promessa

Nel dettaglio, la programmazione di Canale 5 subirà delle variazioni importanti nella giornata del 12 giugno 2023.

Dopo la notizia della morte di Silvio Berlusconi, il daytime pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset, non accoglierà i tradizioni appuntamenti del pomeriggio con Terra amara e La Promessa.

Subito dopo l'edizione delle 13:00 del Tg 5, ci sarà spazio per la seconda parte dello speciale Tg 5 dedicato al ricordo e alla memoria di Silvio Berlusconi, già iniziato questa mattina poco prima del 11.

La lunga diretta del telegiornale diretto da Clemente Mimun andrà avanti fino alle 18:25 e di conseguenza porterà alla sospensione degli appuntamenti con le soap del pomeriggio.

La Promessa e Un altro domani sospesi: cambio programmazione Canale 5 del 12 giugno 2023

Beautiful, Terra amara, La Promessa e Un altro domani questo lunedì pomeriggio non saranno in onda nella fascia del pomeriggio di Canale 5.

Salterà anche l'appuntamento con il tradizionale film pomeridiano in onda dalle 16:45 circa in poi.

In prime time, invece, non ci sarà spazio per la messa in onda de L'Isola dei famosi: il reality show condotto da Ilary Blasi non sarà in onda questa settimana nel prime time di Canale 5.

Sospeso anche l'appuntamento con la prima puntata della versione estiva di Paperissima Sprint condotto da Vittorio Brumotti.

Salta L'isola dei famosi in prima serata: cambio programmazione Mediaset del 12 giugno

In prime time su Canale 5, dalle 20:40 in poi e fino alla mezzanotte, è previsto un nuovo speciale del Tg 5 dedicato al ricordo di Silvio Berlusconi.

Cambio programmazione anche per Rete 4: per tutto il pomeriggio andrà in onda lo speciale del Tg 5 che sarà trasmesso in simulcast anche su Tg Com 24.

Variazione di palinsesto anche per la rete ammiraglia della tv di Stato. Questa sera, in prime time dalle 21:20 su Rai 1, è previsto uno speciale Porta a Porta condotto da Bruno Vepa, dedicato a Silvio Berlusconi.

Di conseguenza, salterà l'appuntamento previsto con la replica della fiction Blanca con Maria Chiara Giannetta (che tornerà in onda regolarmente da domenica prossima nel prime time di Rai 1).