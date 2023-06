Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5 rivelano che per Zuleyha ci sarà l'ennesimo duro colpo da affrontare.

La donna, nel corso della quarta stagione della soap, proverà a voltare pagina nuovamente assieme ad Hakan, un facoltoso imprenditore che riuscirà a rapirle il cuore.

Eppure, quella che sembrerà essere una nuova favola d'amore per la protagonista femminile della soap turca, ben presto si trasformerà nell'ennesima sciagura.

Zuleyha in pericolo: anticipazioni Terra Amara prossime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra Amara rivelano che dopo il matrimonio con Hakan, Zuleyha si ritroverà a dover fare i conti con un colpo di scena del tutto inaspettato che stravolgerà per sempre la sua esistenza.

La donna, infatti, si ritroverà vittima della perfidia di Betul, la quale si intrufolerà all'interno dell'appartamento con lo scopo ben preciso di toglierle la vita.

Armata di pistola, Betul entrerò all'interno della casa di Zuleyha e vorrà ammazzarla, così da liberarsi della sua nemica in maniera definitiva.

Hakan, però, si renderà conto che la situazione è ben più pericolosa del previsto e dopo aver capito le vere intenzioni di Betul, si metterà in mezzo alle due donne per proteggere la sua amata.

Hakan rischia la vita: anticipazioni Terra Amara prossime puntate

Di conseguenza, il colpo di pistola sparato da Betul finirà per colpire proprio il malcapitato Hakan: le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara rivelano che l'uomo cadrà tra le braccia della sua amata, mentre la responsabile dell'accaduto si darà alla fuga, sperando di averla fatta franca.

Le condizioni di salute del marito di Zueyha, fin dal primo momento, appariranno particolarmente drastiche e preoccupanti.

Verranno allertati subito i soccorsi e l'uomo verrà trasportato con estrema urgenza in ospedale, dove i medici lo sottoporranno ad un delicato intervento per cercare di salvargli la vita.

Zuleyha scopre che il marito è morto: anticipazioni Terra Amara

Il tempo in ospedale sembrerà non passare mai per la protagonista della soap opera, fino a quando non si ritroverà a fare i conti con una brutta notizia.

Zuleyha scoprirà che l'operazione non è andata a buon fine: i medici hanno fatto tutto il possibile per cercare di salvargli la vita, ma non è stato possibile.

Hakan morirà così in ospedale tra le lacrime e la disperazione di Zuleyha, la quale si renderà conto di essere rimasta nuovamente sola.

Nonostante il crollo emotivo, la donna dimostrerà di non voler arrendersi e continuerà a lottare per far sì che la responsabile della morte di suo marito venga consegnata nelle mani delle forze dell'ordine.