Importante novità nel palinsesto autunnale di Canale 5 per i fan di Racconto di una notte. A partire dal mese di settembre, la popolare soap opera turca non sarà più trasmessa la domenica sera, ma cambierà collocazione nel prime time della rete ammiraglia Mediaset.
La serie andrà infatti in onda ogni giovedì sera, prendendo posto subito dopo La Ruota della Fortuna, che continuerà a fare da traino alla prima serata della rete con gli ottimi risultati ottenuti nell'access prime time. La scelta rappresenta una nuova strategia da parte di Mediaset per consolidare gli ascolti della fiction turca in una delle serate più competitive della settimana.
Sfida diretta con le fiction di Rai 1
Con il trasferimento al giovedì, Racconto di una notte dovrà affrontare una concorrenza particolarmente agguerrita.
Canale 5 si troverà infatti a competere con le nuove fiction di Rai 1, che da ottobre schiererà anche l'attesissima quarta stagione di Doc con Luca Argentero, uno dei titoli più attesi della stagione televisiva.
La sfida del giovedì si preannuncia quindi decisamente impegnativa, ma Mediaset punta sulla fidelizzazione del pubblico che ha seguito la soap nel corso della programmazione estiva e sul forte traino garantito da La Ruota della Fortuna, protagonista di una stagione da record nell'access prime time.
Il bilancio Auditel di Racconto di una notte
Il percorso televisivo della soap turca può essere considerato positivo, con risultati che hanno permesso alla serie di imporsi in diverse occasioni nella serata domenicale.
Il miglior risultato Auditel è stato registrato domenica 26 luglio, quando Racconto di una notte ha conquistato 1.685.000 telespettatori con il 16,3% di share, classificandosi come il programma più visto del prime time.
Anche nelle settimane precedenti la fiction aveva ottenuto ottimi riscontri. Tra i dati più significativi spicca il 16,5% di share, confermando la capacità della soap di mantenersi su livelli competitivi nella prima serata di Canale 5.
Nel corso della programmazione non sono mancati fisiologici cali, soprattutto in presenza di eventi sportivi di grande richiamo su Rai 1.
Ad esempio, nella serata del 5 luglio la soap ha raccolto 1.599.000 spettatori con il 12,2% di share, penalizzata dalla concorrenza dei Mondiali di calcio.
Mediaset punta sulla soap anche in autunno
Il cambio di collocazione conferma la fiducia di Mediaset nei confronti di Racconto di una notte, che continuerà a essere uno dei titoli di punta della programmazione serale di Canale 5 anche durante la stagione autunnale.
L'obiettivo sarà quello di replicare gli ottimi ascolti ottenuti durante l'estate, cercando di ritagliarsi uno spazio anche in un periodo televisivo tradizionalmente più competitivo, caratterizzato dal ritorno delle grandi fiction Rai e dei principali programmi d'intrattenimento.