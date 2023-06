La soap opera Terra amara prosegue con gli appuntamenti pomeridiani su Canale 5 e il mese di giugno vedrà protagonista ancora Zuleyha.

Demir ascolterà i consigli di Hunkar e deciderà di ritrattare la sua dichiarazione, così sua moglie potrà uscire dal carcere. Una volta arrivata a villa Yaman, tuttavia, Zuleyha si troverà di fronte a una situazione inaspettata: non solo non potrà rivedere i suoi amati bambini, ma dovrà essere trattata come una domestica.

Anticipazioni Terra amara: Demir va a testimoniare a favore di Zuleyha

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che per Zuleyha le difficoltà saranno ancora molte.

Dopo essere finita in ospedale a causa di un'intossicazione, la donna desterà la preoccupazione di Demir che si accorgerà di tenere ancora a lei.

Temendo di perdere sua moglie, Yaman farà un passo indietro e deciderà di ascoltare i consigli di Hunkar, ritrattando la dichiarazione. L'uomo racconterà al pubblico ministero di aver indotto sua moglie a sparargli con il suo comportamento ostile e vietandole persino di vedere i suoi figli. La donna potrà quindi uscire di prigione, ma Demir non riuscirà ancora a perdonarle il presunto tradimento.

Anticipazioni puntate di giugno: Zuleyha sarà rilasciata in attesa del processo

Le puntate di Terra amara del mese di giugno vedranno al centro dei riflettori il ritorno di Zuleyha a villa Yaman.

Ad andare a prenderla sarà Hunkar. La signora Yaman abbraccerà con affetto sua nuora, mentre Yilmaz assisterà in lontananza alla scena. Quando sarà in macchina, Zuleyha non farà altro che parlare dei suoi bambini e di quanto abbia voglia di vederli, ma sua suocera non avrà il coraggio di dirle che Adnan e Leyla non sono alla villa.

Hunkar sarà molto disponibile con sua nuora, tanto che Zuleyha le confiderà che Behice ha tentato di ucciderla, aggiungendo di aver provato a denunciarla ma che nessuno le ha creduto.

Demir non permetterà a sua moglie di vedere i bambini e la tratterà come una domestica

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nelle prossime puntate Zuleyha tornerà a villa Yaman, ansiosa di riabbracciare i suoi adorati bambini.

Una volta a casa, tuttavia, la donna si renderà conto che Adnan e Leyla non ci sono e che Demir non l'ha affatto perdonata. Pur avendo permesso al pubblico ministero di rilasciarla, infatti, il signor Yaman sarà ancora molto arrabbiato con sua moglie. Yaman non si limiterà a tenere i suoi figli ancora lontani dalla madre, ma umilierà ancora Zuleyha davanti a tutta la servitù.

"Poiché non hai saputo rispettare il mio cognome tornerai al tuo posto", dirà Demir, ordinando a tutti di trattare Zuleyha da serva. La donna non sarà più la padrona di casa, ma una semplice dipendente, ma sarà pronta ad accettare, sperando di poter rivedere i suoi bambini. Hunkar starà accanto a Zuleyha anche in questo momento, abbracciandola.