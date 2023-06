Terra amara conferma il suo appuntamento anche nelle giornate di giovedì 15 e venerdì 16 giugno. La soap opera turca andrà in onda al solito orario, subito dopo Beautiful e prima de La Promessa.

Si prospettano due puntate avvincenti in quanto Demir condurrà i propri figli lontano dalla loro famiglia, affidandogli a della gente di Mersin. Yaman, convinto di essere da solo, in realtà avrà con sé qualcuno che scoprirà ogni cosa. Si tratta della piccola Uzum, la quale finirà per nascondersi all’interno della sua auto.

Hunkar, che inizierà a sospettare che Uzum sappia qualcosa su dove siano stati portati i suoi nipotini, sarà determinata a farla parlare.

Riuscirà a scoprire dove si trovano Adnan e Leyla? Mentre Yilmaz Akkaya fermerà Cetin sul punto di lasciare Cukurova, in prigione un malore colpirà Zuleyha Altun.

Anticipazioni Terra amara del 15 giugno: Yilmaz scopre cosa è accaduto a Fekeli e Cetin

Pronto a voltare pagina dopo tutto quello che ha passato a Cukurova, come l'attentato a cui è scampato per miracolo con Fekeli, Cetin prenderà una grossa decisione. A quanto pare sarà sul punto di trasferirsi a Istanbul insieme alla famiglia per iniziare una nuova vita.

Tuttavia tutti dovranno affrontare un grosso scoglio: informare Yilmaz. Quando il figlio putativo di Fekeli sarà messo al corrente dei drammatici fatti, non esiterà a riportare indietro l’intera famiglia, pronto ad aiutare il padre a scoprire chi è che lo voglia uccidere.

Terra amara, spoiler 16 giugno: Demir chiede a Uzum di tenere chiusa la bocca

Nell’appuntamento di venerdì 16 giugno di Terra Amara, Uzum sarà talmente presa dal gioco che finirà per nascondersi all’interno della macchina di Demir Yaman. Ignaro del passeggero "clandestino", il marito di Zuleyha finirà per portarla con sé nel lungo viaggio verso il luogo in cui lascerà i propri figli alle cure di alcuni estranei.

Soltanto sulla strada del ritorno Demir si renderà conto della presenza di Uzum.

Temendo che la bambina possa informare Hunkar sul luogo in cui lui ha condotto i suoi figli Adnan e Leyla, Demir esigerà che Uzum tenga la bocca chiusa. Intanto i bambini si ritroveranno ben lontani da Cukurova, precisamente a Mersin.

Zuleyha portata in ospedale per un malore

Nonna Hunkar sarà alquanto sospettosa, per questa ragione chiederà a Saniye di persuadere la piccola Uzum a vuotare il sacco, ma a quanto pare ogni tentativo cadrà nel vuoto visto che la bambina manterrà il segreto. Nel frattempo, in prigione, Zuleyha sarà colta da un improvviso malore e portata prontamente in ospedale.