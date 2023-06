Nello sceneggiato Terra Amara, nella settimana dal 12 al 18 giugno, Zuleyha finirà ricoverata in ospedale per un sospetto avvelenamento. Demir sarà il primo a cui tutti penseranno, anche perché i suoi rapporti con la moglie sono ormai pessimi e Hatip contribuirà a diffondere voci non vere in merito.

Presto, tuttavia emergerà che Zuleyha non è stata avvelenata ma ha subito un'intossicazione, come anche le altre detenute che hanno mangiato con lei. Questo episodio spingerà Demir a ritrattare la dichiarazione a favore di sua moglie.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha ricoverata in ospedale dopo un malore in carcere

Zuleyha si troverà in carcere per aver sparato a Demir ma dopo una cena inizierà ad accusare dei malori che desteranno la preoccupazione delle altre detenute. I soccorsi verranno allertati subito e Zuleyha sarà ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Visti i sintomi della paziente medici penseranno a un avvelenamento e sarà facile sospettare di Demir come il responsabile di tutto.

L'uomo, infatti, in aula ha manifestato la sua rabbia nei confronti della moglie per la sparatoria subita e finirà al centro delle voci del paese. A diffondere i dubbi sarà Hatip che informerà Fekeli e Yilmaz del possibile gesto da parte di Yaman.

Anticipazioni settimana 12-18 giugno: Yilmaz in lacrime al capezzale di Zuleyha

Le prossime puntate di Terra amara vedranno al centro delle trame il presunto avvelenamento di Zuleyha. Il primo a temere per la vita della sua amata sarà Yilmaz che non esiterà ad andare a trovarla in ospedale. "Se te ne vai, io non potrò continuare a vivere", sussurrerà in lacrime Akkaya a Zuleyha, ancora incosciente, "Vivremo o moriremo insieme"

Nel frattempo, anche Demir sarà in apprensione per la salute di sua moglie e chiederà ai medici le sue condizioni, lasciando intendere di amarla ancora.

Mujgan, invece, di turno in ospedale, vedrà suo marito nella stanza di Zuleyha, ma eviterà di sollevare un altro polverone per timore di perderlo per sempre.

Demir ascolterà i consigli di Hunkar e aiuterà sua moglie a uscire di prigione

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che le condizioni di Zuleyha miglioreranno pian piano e le indagini dei medici porteranno alla verità.

Si scoprirà che la donna, infatti, non è stata avvelenata come si pensava in un primo momento, ma è stata vittima di un'intossicazione. Presto, come lei, anche le altre detenute accuseranno dei malori ed emergerà che tutte hanno mangiato del cibo cucinato in una pentola di rame.

Lo spiacevole episodio, tuttavia, avrà anche dei risvolti positivi. Demir, infatti, dopo lo spavento per Zuleyha, accetterà di ascoltare Hunkar e quindi di cambiare la propria versione dei fatti per far scagionare sua moglie.