Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana Un posto al sole, incentrata sulla vita e gli amori di alcuni condomini di un immaginario palazzo di Posillipo. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 18 al 23 giugno 2023, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sullo scontro fra Ferri e Marina e la decisione di quest'ultima di vendicarsi del marito, sulle confidenze di Rosa a Giulia, sul nuovo impiego di Clara, sulle interferenze di Alberto nella vita della sua ex, sul chiarimento fra Nunzio e Rossella, sulle riflessioni di Samuel e sui problemi sentimentali di Viola.

Marina delusa dal comportamento del marito

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che gli accesi scontri con Ferri faranno riemergere la parte più fragile della personalità di Marina Giordano. Nonostante ciò, la donna sarà sempre più determinata a vendicarsi del marito, nonostante Filippo e Serena tentino di farla riconciliare con lui. Per mettere in pratica i suoi piani di vendetta, la signora Giordano assumerà come suo legale l'acerrimo nemico di Ferri, Alberto Palladini. Nel frattempo, Lara convincerà Roberto a trascorrere una giornata ad Ischia. A Napoli, Marina Giordano sarà sempre più decisa a vendicarsi nonostante la passione con il marito possa riaccendersi in qualsiasi momento.

Rosa decide di cambiare vita

Rosa deciderà di confidarsi con Giulia, raccontandole tutte le sue frustrazioni. Dopo essersi sfogata, la donna deciderà una volta per tutte di cambiare vita. Eduardo riuscirà a convincere Clara a presentarsi ad un colloquio di lavoro con un ristoratore. Dopo aver ottenuto il lavoro, Clara lo racconterà ad Alberto che non sarà molto felice della notizia, tanto da spingere la donna a rinunciare all'impiego.

Eduardo lo verrà a sapere e si mostrerà contrariato. Per evitare che l'uomo possa scontrarsi con Alberto, Clara gli chiederà di ripensarci per poi avvicinarsi ulteriormente a lui. Nunzio e Rossella si chiariranno dopo essersi scambiati un bacio, ritornando apparentemente ognuno alle rispettive vite. Micaela provocherà Samuel al punto tale da spingerlo a volere per sè una vita diversa da quella che conduce.

Più tardi, il giovane si renderà conto che Speranza non è adatta a lui, mentre Micaela capirà di essersi innamorata.

Gli abitanti di palazzo Palladini decideranno di fare una cena in onore di Otello, prima che quest'ultimo parta in moto per Indica. Viola confiderà a Filippo di non essere capace di superare la crisi con Eugenio. Mariella si convincerà sempre di più che, in realtà, Bufalotto è Michele.