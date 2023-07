Continuano ad andare in onda gli appuntamenti con La Promessa, l'intrigante soap spagnola che da alcune settimana sta appassionando i telespettatori di Canale 5. Le trame delle prossime puntate diventeranno sempre più intriganti e avvincenti. Attualmente, Leonor e Mauro stanno vivendo il loro amore con passione, cercando di tenere segreta la loro relazione. La famiglia di Leonor non potrebbe infatti accettare che la ragazza s'innamori di un semplice cameriere, senza titoli. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano però che Mauro deciderà di troncare questa relazione.

Purtroppo, questa decisione farà cadere in una brutta depressione la cugina di Curro.

Spoiler La Promessa, prossime puntate: Leonor non accetta di aver perso Mauro

Gli spoiler delle prossime puntate in onda su Canale 5, rivelano che Mauro si sentirà amareggiato dalla sua relazione con Leonor, dato che il destino sembrerà remargli contro. Il tentativo fallito di rivelare tutto a Don Alonso, farà si che Mauro rifletta sul suo futuro con la giovane marchesina. Il cameriere inizierà a pensare di essere ancora innamorato della sua ex Teresa e per questo motivo deciderà di chiudere la tresca con Leonor. Mauro informerà la ragazza, la quale cercherà di fargli cambiare idea. Leonor inizierà a far ingelosire Mauro, come già in passato aveva fatto, sperando che questo possa farlo tornare da lei.

Il domestico invece, si avvicinerà sempre di più a Teresa, per dimostrare alla marchesina che ormai tra di loro è tutto finito. Purtroppo, Leonor inizierà a cadere in un brutto stato di depressione. La marchesina si rifiuterà di lasciare la sua camera e anche di mangiare. Una situazione molto grave, che Mauro non si sarebbe minimamente aspettato.

Il domestico però, deciderà di non farsi intenerire e proseguirà a tenere fede alla sua decisione.

Leonor vuole porre fine alla sua vita, ma Curro la salva in tempo

Alla tenuta ci sarà molta preoccupazione per lo stato di salute di Leonor. A percepire quanto la situazione sia realmente grave, sarà Curro. Il giovane deciderà di tenere d'occhio la cugina e proprio questo farà si che la ragazza si salvi da una tragica fine.

Eludendo i controlli, Leonor si recherà nel terrazzo della tenuta, pronta a farla finita. A seguirla però, ci sarà Curro che riuscirà a salvarla prima che si lanci nel vuoto. Alla Promessa tutti avranno chiaro che Leonor dovrà essere osservata costantemente per evitare che possa mettersi nuovamente in pericolo.

Le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa, rivelano che alla tenuta arriverà un nuovo personaggio, che insieme a Curro, sarà fondamentale per far ritornare il sorriso a Leonor.