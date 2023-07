Le prossime puntate di Un posto al sole, in programmazione su Rai 3 nei giorni 13 e 14 luglio, saranno intrise di proposte inaspettate, trasferimenti e crescenti preoccupazioni.

Innanzitutto Damiano sarà preoccupato per il figlio a causa della presenza di Eduardo nella sua vita. Il poliziotto avrà ben ragione di impensierirsi dato che il giovanissimo Manuel si ritroverà in una situazione alquanto compromettente. E dopo Giulia avrà avanzato una proposta a Luca, quest'ultimo annuncerà a Michele il suo trasferimento. Nel frattempo gli esami invoglieranno Speranza a pensare alle vacanze da fare con Samuel, ma quest'ultimo si riaccenderà davanti alla proposta di Micaela, capendo che non tutto è perduto per lui.

Un posto al sole, anticipazione del 13 luglio

Niente di positivo accadrà nella famiglia di Eduardo Sabbiese. Onde impedire di essere inchiodato dai poliziotti, l'uomo ne escogiterà un'altra delle sue ma finirà per coinvolgere la sua sorellastra. Nel dettaglio, Sabbiese nasconderà un enorme borsa all'interno dell'abitazione di Rosa. Quest'ultima se ne vorrà liberare a tutti i costi, finendo però per scontrarsi con il fratellastro. Nel frattempo la Terrazza si accingerà ad accogliere un nuovo inquilino.

La proposta di Giulia a Luca, Roberto messo in guardia da Serena

Le anticipazioni di Upas svelano che Giulia Poggi, anche per alleviare la solitudine che la accompagna negli ultimi tempi, non esiterà a fare una proposta inaspettata a Luca De Santis.

Il primario si vedrà offrire l'opportunità di stabilirsi alla Terrazza, anche se in misura temporanea.

Roberto sarà in allarme a causa di Ida: messo in guardia da Serena sull'ambiguo comportamento della nuova babysitter, chiederà a Lara delle spiegazioni in merito. Contemporaneamente, Marina chiederà a Silvana di parlare delle circostanze che portarono al suo licenziamento.

Gli esami universitari continueranno a pressare Speranza, la quale sognerà le imminenti vacanze estive insieme al fidanzato. Peccato, però, che Samuel riceverà un'altra offerta allettante da parte della gemella di Manuela.

Spoiler Un posto al sole, puntata 14/7: Manuel invischiato in una situazione compromettente

All'interno dell'ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole ci saranno ulteriori colpi di scena.

L'influenza che lo zio di Manuel possa sortire sul bambino finirà per impensierire, non poco, il poliziotto Damiano Renda. Preoccupazioni che si riveleranno abbastanza fondate visto che Manuel finirà per invischiarsi in una situazione pericolosa.

Intanto Luca, dopo averci riflettuto, accetterà la proposta di Giulia e si accingerà a lasciare l'abitazione di Michele, informandolo del suo trasferimento alla Terrazza. La proposta di Micaela riaccenderà le speranze di Samuel, ossia di realizzarsi nel panorama musicale. Un sogno che il cuoco credeva aver perso per sempre.