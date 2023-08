Non sono trascorsi neppure due mesi da quando hanno cominciato a circolare le prime voci di crisi su Belen e Stefano ma oggi, mercoledì 23 agosto, i due sono già al centro del Gossip per le loro nuove vite. L'argentina non avrebbe mai smesso di frequentare Elio Lorenzoni (con lei in piscina ad Albarella in questi giorni); De Martino, invece, ha scelto di concludere l'estate in barca solo in compagnia degli amici di sempre.

Aggiornamenti sul privato di Belen

Anche se i diretti interessati non l'hanno mai confermato, ci ha pensato Veronica Cozzani a far vedere che Belen ed Elio sono in vacanza insieme.

In una foto che la madre della soubrette ha postato su Instagram nei giorni scorsi, infatti, si vedeva chiaramente la presunta coppia in piscina assieme a Luna Marì, la bambina nata dalla relazione tra l'argentina e Antonino Spinalbese.

Prosegue lontano da occhi indiscreti, dunque, la frequentazione tra la bella Rodriguez e l'imprenditore Lorenzoni, con il quale lei è già stata paparazzata all'inizio di luglio alla festa di compleanno di Ignazio Moser.

Anche se erano passati pochi giorni dalla diffusione delle prime voci di crisi tra lei e Stefano, un mese e mezzo fa Belen già si faceva vedere in compagnia di quello che sarebbe il suo nuovo fidanzato, un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo e che conoscerebbe tutta la sua famiglia da qualche anno.

Nessun nuovo amore dopo la rottura con Belen

Se Belen sta trascorrendo queste ultime settimane d'estate ad Albarella con i genitori, i due figli ed Elio, Stefano ha scelto solo la compagnia di pochi fidati amici per le vacanze.

Rientrato da New York (dove è stato una settimana con Santiago), De Martino ha soggiornato prima in Puglia e poi in Sardegna e sempre circondato dalle stesse persone.

Nelle foto che i paparazzi hanno scattato al conduttore Rai in barca, infatti, non c'è traccia di una donna con la quale potrebbe avere un flirt in corso.

Voci di corridoio parlavano di una passionale frequentazione tra il napoletano e Beatrice Vendramin (attrice e modella), ma la giovane non era con Stefano né in Salento né sull'isola sarda.

Ancora una volta, dunque, i "DeMartinez" sono finiti al centro del gossip per motivi opposti: lei che fatica a tenere nascosta una nuova conoscenza, e lui che si fa vedere in giro sempre da solo o con amici.

I rumor sul rapporto solido con Belen

Stanno per concludersi le vacanze da separati di Belen e Stefano, anche se c'è ancora chi dubita di questa improvvisa ed immotivata rottura.

Nei giorni scorsi, infatti, riviste come Nuovo Tv e Oggi hanno ipotizzato che la discussa coppia potrebbe non essere mai stata veramente in crisi: voci ancora tutte da confermare, infatti, sostengono che Rodriguez e De Martino non si sarebbero lasciati e che l'allontanamento di questi mesi sarebbe solo una strategia mediatica per rimanere al centro dell'attenzione di fan e curiosi.

"Amici a loro vicini dicono che il loro rapporto è solido, quindi non può trattarsi di un addio. Forse tutto questo serve per rialzare le quotazioni di Belen in ambito televisivo, visto che quest'anno non sarà né a Le iene né a Tu sì que vales", si legge sui settimanali di recente.

Questi rumor sembrano cozzare con la presenza di Elio ad Albarella, dove l'argentina ha trascorso gran parte della sua estate in compagnia dei figli e del resto della sua numerosa famiglia. L'imprenditore bresciano, infatti, avrebbe già conosciuto Veronica, Gustavo, Cecilia, Ignazio, Jeremias ma soprattutto Santiago e Luna Marì, i bambini che sono nati dalle precedenti relazioni della soubrette con Stefano e Antonino.