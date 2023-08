Le trame de La Promessa si fanno sempre più complesse e intriganti e le anticipazioni delle puntate che andranno in onda prossimamente, rivelano che Curro scoprirà chi è il suo vero padre e inizierà a credere alle parole di Jana. Jana Exposito si avvicinerà sempre di più ad Eugenia, la figlia del Barone, per avere più informazioni possibili sulla madre Dolores. Jana e Curro rimarranno sbalorditi dalle scoperte fatte.

Spoiler La Promessa, prossime puntate: Eugenia racconta la verità a Jana

Nelle recenti puntate de La Promessa, Jana ha iniziato a coltivare il suo piano avvicinandosi ad Eugenia, una donna con grosse problematiche che tutti considerano la madre di Curro.

Jana cercherà di fare in modo che la donna possa riacquistare lucidità, facendo diminuire da Maria Fernandez le gocce da somministrare alla donna. Eugenia riconoscerà in Jana la defunta Dolores e avrà una crisi isterica. Successivamente, la sorella di Cruz rivelerà alla Exposito che è stato il Barone a portargli il piccolo Curro ed è così che è diventata madre. Per la giovane figlia di Dolores tutto sarà adesso più chiaro.

Avendo ottenuto le prove che le servivano, Jana vorrà rivelare tutto a suo fratello. Il ragazzo però, sarà abbastanza scettico e poco convinto di quello che Jana gli racconterà. Intanto, alla tenuta farà il suo arrivo Don Lorenzo de La Mata, il padre di Curro. I due non si vedevano da molto tempo e Curro sarà entusiasta nel riabbracciare il padre.

Purtroppo però, le cose prenderanno ben presto una brutta piega e una verità inattesa verrà a galla.

Don Lorenzo de La Mata rivela a Curro di non essere suo padre

Tra Curro e Don Lorenzo inizieranno i primi problemi, quando i due avranno una forte discussione dopo che il giovane scoprirà che suo padre sta tradendo sua madre.

Don Lorenzo temerà che Curro possa rovinarlo e approfitterà dell'occasione per rivelare al ragazzo che in realtà lui non è suo figlio.

Curro rabbrividirà davanti alle parole del padre e inizierà a credere che tutti gli abbiano sempre mentito. Il ragazzo inizierà a pensare che anche Eugenia non sia la sua vera madre, ma che lo sia Dolores.

Il giovane non si darà pace e vorrà capire di chi sia realmente figlio dopo la confessione di Don Lorenzo. Purtroppo, quello che emergerà grazie all'aiuto di Jana, si rivelerà essere sconcertante per il ragazzo. In seguito ad una serie di indagini, verrà alla luce che Curro è il figlio illegittimo del Barone, molto probabilmente nato in seguito ad un abuso subito dalla povera Dolores. Il Barone infatti, come i telespettatori appassionati ben sanno ha già approfittato di una cameriera all'interno della tenuta, rimasta poi incinta.