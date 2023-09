Beautiful continua con nuove puntate su Canale 5 e le anticipazioni annunciano che presto Finn si ribellerà alla follia di Sheila.

Finn sarà stanco della prigionia della signora Carter e sarà sempre più deciso a ricongiungersi con Steffy, con o senza il suo permesso. Il medico prenderà in mano la situazione e minaccerà di strangolare Sheila, ma la donna riuscirà a salvarsi sedandolo grazie a una siringa. Nel frattempo, Bill riuscirà a conquistare la fiducia di Li che si farà visitare da un suo amico medico.

Anticipazioni Beautiful: Finn stanco dell'ossessione di Sheila

Le anticipazioni di Beautiful raccontano che Finn sarà sempre più insofferente nei confronti di Sheila. La donna dimostrerà tutta la sua follia provando a trattenere il più possibile suo figlio, ma Finn riacquisterà forza giorno dopo giorno e progetterà una nuova fuga. In preda alla rabbia e al bisogno di rimettersi in contatto con la sua famiglia e con Steffy, Finn si alzerà dal letto e aggredirà Sheila. L'uomo afferrerà la signora Carter per la gola e sarà pronto a strangolarla pur di liberarsi di lei e raggiungere sua moglie. Sheila sarà terrorizzata dalla rabbia di suo figlio, ma cercherà un modo per svincolarsi e salvare il suo piano.

Anticipazioni prossime puntate: Sheila in pericolo

Le prossime puntate di Beautiful vedranno in primo piano Finn che sarà sul punto di strangolare Sheila, ma la donna riuscirà ancora una volta a salvarsi. La signora Carter riuscirà ad afferrare la siringa con il sedativo e puntarla nel fianco di Finn. Il medico diventerà nuovamente innocuo e Sheila lo riaccompagnerà al suo letto.

La donna lo accarezzerà mentre dorme e gli chiederà perché non la ami come vorrebbe. In quel momento, Mike busserà alla porta e dirà che è stato appena interrogato da Ridge e Baker.

Liam telefonerà a Bill e Li si agiterà ascoltando nella chiamata in vivavoce il nome di Steffy e Sheila

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che nelle prossime puntate Bill proverà a guadagnare sempre di più la fiducia di Li.

La donna accetterà del cibo da Spencer che inviterà un suo amico medico per visitare la donna. Il dottor Jordan osserverà le ferite di Li e le chiederà se abbia avuto un incidente. La donna non risponderà, ma la sua reazione sarà chiaramente una risposta positiva. Bill insisterà per conoscere la storia della donna che ha salvato e in quel momento lo chiamerà Liam. La telefonata sarà messa in vivavoce e quando Liam pronuncerà il nome di Steffy e chiederà di Sheila, Li si agiterà molto, attirando l'attenzione di Bill. Spencer continuerà a fare domande alla donna sulla sua famiglia, ma lei non riuscirà ancora a parlare.