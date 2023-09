Le anticipazioni della soap opera La promessa sono pronte a rivelare cosa accadrà nelle puntate in onda su Canale 5 nei giorni 20 e 21 settembre.

Mentre Jimena altererà i ricordi di Manuel attraverso dei racconti inventati, Jana continuerà a sistemare l'aereo. Purtroppo le riparazioni si riveleranno costose, perciò la domestica bionda dovrà pensare a qualcosa per poter andare avanti.

E mentre Lope preferirà non dire a Maria ciò che ha appreso su Salvador, il quale sembra essere stato fatto prigioniero di guerra dai nemici, Gregorio inizierà a dare ascolto ai consigli di Pia.

Quest'ultima resterà sorpresa da come il maggiordomo finirà per darle retta. Nel frattempo Curro seguirà il consiglio di Jana e si recherà da Lorenzo. Quest'ultimo non farà chiarezza sui dubbi del ragazzo, anzi ricorrerà nuovamente alla violenza.

Anticipazioni La promessa 20 settembre: Lope continua a nascondere la verità su Salvador a Maria

Nella puntata del 20 settembre Jana continuerà a lavorare sull'aereo di Manuel, in quanto intende aggiustarlo per riaccendere i suoi ricordi. Tuttavia la domestica dovrà fare i conti con l'opposizione di Maria, la quale cercherà di dissuaderla in tutti i modi perché non vorrà finire nel mezzo della questione.

Lope, frattanto, conscio dell'arresto di Salvador, nasconderà la notizia a Maria almeno fino a quando non saprà maggiori dettagli sulla situazione.

Jana chiede a Catalina di finanziare le riparazioni dell'aereo

Jimena rifilerà dei racconti falsi a Manuel, dicendogli che stavano programmando la loro luna di miele prima che lui perdesse la memoria. In questo modo, la giovane duchessa spera di manipolarne i ricordi. Jana sarà convinta che, una volta riparato l'aereo, l'erede dei Lujan potrà riprendere in mano le redini della sua vita.

Non avendo sufficiente denaro a disposizione, a Jana non resterà altro da fare che chiedere a Catalina di unirsi a lei.

La promessa, spoiler 21 settembre: Lorenzo violento con Curro

Molto movimentata si appresta a essere la puntata di La Promessa del 21 settembre. Le anticipazioni rivelano che Jana riuscirà a influenzare Curro, portandolo a chiedere spiegazioni a suo padre Lorenzo sul motivo per cui lo tratta male sin dal giorno della sua nascita.

Tuttavia, questa domanda non riceverà una degna risposta, anzi. Il capitano de la Mata mostrerà tutta la propria violenza e la riverserà sul giovane.

Nel frattempo la domestica Pia riuscirà in un'impresa, ovvero convincere Gregorio a seguire il suo consiglio per alleggerire la tensione sul personale. In questo modo il maggiordomo riuscirà a ottenere un cambiamento all'interno dell'ambiente di lavoro.