Cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e donne in programma durante il mese di ottobre su Canale 5? L'appuntamento con il talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, prosegue con grande successo nella fascia del primo pomeriggio e nel corso dei prossimi appuntamenti non mancheranno i colpi di scena.

Grande attenzione su Gemma che, nonostante le critiche e i commenti non positivi riscontrati sul web, non rischierà il suo posto in trasmissione.

Nessun ritorno previsto per Armando Incarnato, il cavaliere napoletano al momento resterà a casa.

Gemma e Maurizio al centro delle prossime puntate di Uomini e donne di ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che Gemma sarà alle prese con Maurizio, dato che con il cavaliere nascerà un feeling speciale che li porterà ad essere particolarmente complici.

Tuttavia, la dama torinese ben presto dovrà fare i conti anche con l'arrivo di una terza persona: trattasi di una nuova dama che metterà piede all'interno del parterre over della trasmissione Mediaset e conquisterà l'attenzione di Maurizio, tanto che il cavaliere deciderà di conoscerla meglio fuori dallo studio.

Di conseguenza, Gemma si ritroverà protagonista di un triangolo sentimentale, dove spetterà al cavaliere prendere una decisione finale.

Gemma non rischia il suo posto nelle prossime puntate di Uomini e donne

Di sicuro, però, la dama torinese non rischia il posto nelle prossime puntate di Uomini e donne di questo mese di ottobre. La sua presenza nello studio del talk show non è messa in discussione, malgrado le critiche e le polemiche dei fan di queste ultime settimane.

In tanti, infatti, chiedono alla padrona di casa del talk show di attuare una rivoluzione nel parterre del trono over e puntare su nuovi nomi in grado di sostituire coloro che ormai sono presenti da più di un decennio, come nel caso di Gemma.

Armando Incarnato resta a casa e non torna nelle nuove puntate di Uomini e donne

Tra coloro che, al contrario, non metteranno piede nello studio della trasmissione di Maria De Filippi durante il prossimo ottobre, spicca il nome di Armando Incarnato.

Il cavaliere napoletano non figura tra i presenti nel cast del trono over e ormai la sua presenza è fortemente in bilico per questa edizione.

Tuttavia, in merito alla sua uscita di scena dalla trasmissione del primo pomeriggio di Canale 5, non si hanno ulteriori dettagli e notizie.

Nessuno sa il perché di questa motivazione e lui stesso, pur essendo sempre molto attivo sui social con i suoi numerosi sostenitori, ha preferito non focalizzarsi su questa sua assenza nel cast di Uomini e donne.