Oggi, martedì 12 settembre, è andata in onda la seconda puntata della nuova edizione di Uomini e donne: tanti i temi affrontati in studio, a partire dall'inaspettata proposta di matrimonio di Giuseppe a Gabriela dopo l'esperienza a Temptation Island. Maria De Filippi, inoltre, ha accolto Silvia e Sabino per un chiarimento dopo la fine della loro relazione: la dama ha raccontato che la storia è durata un paio di giorni.

Aggiornamenti sugli over di Uomini e donne

La puntata di Uomini e donne del 12 settembre è stata dedicata ai tronisti e agli ospiti: oltre a presentare Brando e Cristian (i 22enni che cercheranno l'anima gemella davanti alle telecamere), la conduttrice si è occupata di Temptation Island e di una coppia che si è formata nella scorsa edizione del dating-show.

Silvia e Sabino sono tornati agli Elios a circa quattro mesi di distanza dalla loro uscita in coppia: era maggio, infatti, quando la dama e il cavaliere si sono scelti e hanno deciso di lasciare mano nella mano il programma di Canale 5.

La notizia che tra i due non ha funzionato, però, è già circolata durante l'estate perché Zanin ha rilasciato un'intervista per ufficializzare il tutto: la donna ha dato dell'attore da Oscar al signore che a suo dire l'avrebbe solo presa in giro sotto i riflettori.

Il botta e risposta a Uomini e donne

Dopo aver mostrato un riassunto video di quello che è successo tra Silvia e Sabino nella scorsa edizione, Maria De Filippi ha fatto entrare in studio solo la dama: da qui i presenti hanno capito che la relazione è finita.

La dama ha aspettato che anche l'ex facesse il suo ingresso agli Elios e poi ha sbottato: "La nostra storia è durata 48 ore, è stata solo un grande bluff".

Tra i due è cominciato un vivace botta e risposta su cosa è accaduto tra loro una volta usciti dal programma: lui ha accusato lei di essere interessata solo ai follower, la diretta interessata ha ribattuto dicendo di aver sempre creduto nella rapporto nonostante la distanza e le differenze caratteriali.

Sabino ha anche chiesto alla padrona di casa di interrompere il confronto ("Non mi interessa", ha ripetuto più volte) perché si stavano usando termini che lui non apprezza, ma Silvia non ha voluto sentire ragioni ed ha continuato ad inveire contro lui parlando dei messaggi poco carini che avrebbe ricevuto poco prima della rottura definitiva.

Trionfa l'amore a Uomini e donne

La prima parte della puntata del 12 settembre, invece, è stata dedicata ad una coppia che ha partecipato all'ultima edizione di Temptation Island.

Giuseppe è entrato in studio insieme a Gabriela ma pochi secondi dopo ha chiesto di poter uscire per usufruire dei servizi igienici. Tra le risate generali e lo stupore della ragazza, il napoletano ha raggiunto il backstage, ma il suo scopo era un altro.

La 19enne ha ascoltato in diffusione le belle parole che il fidanzato ha scritto per lei, dopodiché non ha trattenuto le lacrime quando lui è rientrato e le si è inginocchiato davanti.

Sorprendendo tutti, Giuseppe ha fatto una proposta di matrimonio a Gabriela con tanto di anello: applausi dal pubblico presente e commozione sia per la futura sposa che per Gianni Sperti e Filippo Bisciglia.

Domani, mercoledì 13, a Uomini e donne arriveranno Francesca e Manuel: i due avranno un confronto dopo la rottura al falò, ma il momento più interessante arriverà quando la presentatrice spiegherà perché ha deciso di non dare il trono a Sorrentino.

Anche se i telespettatori l'hanno richiesta a gran voce sulla poltrona rossa, Maria ha scelto di rimandare perché secondo lei la ragazza non è pronta a riaprire il suo cuore ad un nuovo amore.