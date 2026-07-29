Oggi, 29 luglio, andrà in onda l'ultima puntata di Temptation Island e i telespettatori scopriranno cos'è successo tra i protagonisti del cast un mese dopo la fine delle riprese in Calabria. Stando alle anticipazioni che ha diffuso Lorenzo Pugnaloni in queste ore, la storia tra Danilo e Francesca sarebbe finita ed entrambi starebbero frequentando i single che hanno conosciuto nei villaggi. Nessun ritorno di fiamma, invece, tra Soraya e Cristian, anzi si dice che lui avrebbe voltato pagina uscendo con diverse tentatrici.

Colpo di scena in arrivo a Temptation Island

Tra poche ore calerà il sipario sull'edizione 2026 di Temptation Island, ma prima il pubblico assisterà alle interviste che le coppie hanno rilasciato a Filippo Bisciglia un mese dopo la fine delle registrazioni in Calabria.

Stando a quello che si vocifera in rete in queste ore solo due protagonisti del cast regaleranno un colpo di scena destinato a far discutere: si dice che Danilo e Francesca si presenteranno davanti al conduttore separatamente e gli comunicheranno la fine della loro storia d'amore.

Le ultime indiscrezioni, infatti, sostengono che i due racconteranno i motivi della rottura definitiva e poi parleranno delle loro frequentazioni in corso con Giulia e Marco, i single che hanno conosciuto durante le riprese del reality.

Il discusso falò di confronto

Danilo e Francesca sono stati gli ultimi a confrontarsi al falò, e il loro faccia a faccia ha fatto discutere per diversi motivi.

Dopo un lungo dibattito e tante lacrime, infatti, i due avevano deciso di lasciarsi, ma Filippo Bisciglia è intervenuto e li ha convinti a darsi un'altra possibilità.

L'intromissione del conduttore di Temptation ha fatto storcere il naso alla maggior parte degli spettatori, tutti convinti del fatto che i due avrebbero dovuto mettere fine ad una relazione poco sana.

La nuova vita di Cristian

Sempre nel corso dello speciale di Temptation Island dedicato a quello che è successo un mese dopo la fine delle riprese si dovrebbe parlare di come ha reagito Cristian alla rottura con Soraya.

Stando a quello che si vocifera sul web, infatti, il giovane si sarebbe già consolato (si parla di più di un flirt con ragazze single del cast di quest'anno) e non avrebbe nessuna intenzione di tornare sui propri passi.