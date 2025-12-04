Rocco Bruno e Cinzia Paolini si sono lasciati. La conferma della fine di una delle ultime coppie nate a Uomini e Donne è arrivata direttamente dall’ex cavaliere del dating show, che ha dichiarato a Lorenzo Pugnaloni che la sua storia d’amore è giunta al capolinea. Rocco ha raccontato che, dopo un litigio avvenuto a Napoli, Cinzia lo ha bloccato sui social. Tuttavia, l’ex dama non ha rilasciato ulteriori dettagli sulla vicenda, confermando soltanto la discussione e l’interruzione dei contatti con l’ex compagno.

La storia d'amore fra Rocco e Cinzia è terminata

La storia tra Rocco Bruno e Cinzia Paolini, nata all’interno del Trono Over di Uomini e Donne, si è conclusa in modo inaspettato e repentino. I due avevano deciso di lasciare insieme la trasmissione, ma tra la registrazione della puntata e la sua messa in onda la relazione era già giunta al termine. A confermare la fine del rapporto è stato lo stesso Rocco, che ha raccontato come una discussione apparentemente banale avvenuta a Napoli abbia segnato l’inizio della crisi. Cinzia, infatti, si era recata in città con il figlio e, secondo la versione del signor Bruno, il diverbio sarebbe nato dal fatto che lei avesse scelto di viaggiare in automobile, invece di seguire il suo consiglio di prendere la metropolitana.

Cinzia ha bloccato Rocco sui social

Quella che sembrava una semplice incomprensione si è trasformata in una rottura definitiva. Rocco ha spiegato che, durante il confronto, Cinzia gli avrebbe detto di potere chiudere la sua relazione con lui in qualsiasi momento. Subito dopo, l'ex dama di Uomini e Donne, avrebbe deciso di interrompere ogni contatto, bloccandolo su tutti i social e su WhatsApp. Da quel momento i due non si sono più sentiti. Cinzia, intanto, è stata anche interpellata per dare la sua versione dei fatti, ha confermato la discussione e di avere bloccato l'ex, ma ha preferito non entrare troppo nei dettagli, dichiarando di voler mantenere il riserbo sull'accaduto. La vicenda ha così sancito la fine di una delle ultime coppie uscite dal programma, lasciando i fan sorpresi per la rapidità con cui la relazione si è dissolta.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rocco e Cinzia sono usciti da Uomini e Donne insieme

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, Rocco Bruno e Cinzia Paolini hanno lasciato la trasmissione insieme. Tina Cipollari non ha gradito la modalità della scelta e ha sempre manifestato dubbi sulla coppia. L'opinionista, appoggiata da Gianni Sperti, ha mostrato perplessità sulla lettera che la dama del parterre ha letto in studio, consegnatale da Rocco. Secondo Tina e Gianni, infatti, la missiva non sarebbe stata scritta da lui, bensì da lei. Intanto, la coppia è andata via dal dating show per vivere lontano dalle telecamere il loro amore. Tuttavia, fin dai primi giorni dopo l’uscita dal programma si sono rincorsi rumor in merito al loro effettivo stare insieme, poiché c’erano state fin da subito voci di rottura fra loro.