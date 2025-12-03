Jakub Bakkour è sicuramente uno dei protagonisti dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne, anche per questo tra gli spettatori c'è chi non crede alla sua sincerità. Oggi, 3 dicembre, Lorenzo Pugnaloni ha insinuato ulteriori dubbi sul corteggiatore svelando che avrebbe cercato consigli su come partecipare al dating-show dal 2021, quindi Sara Gaudenzi non dovrebbe fidarsi ciecamente di lui.

L'indiscrezione sul corteggiatore di Sara

Da qualche mese Jakub è nel cast di Uomini e donne: dopo una breve conoscenza con Cristiana, il ragazzo ne ha iniziata una con Sara e la sta portando avanti tutt'ora.

Tra gli spettatori del programma, però, c'è chi è convinto che il giovane avrebbe altre ambizioni, anche perché nel suo passato c'è una partecipazione a Temptation Island e altri lavori nel mondo dello spettacolo e della moda.

Lorenzo Pugnaloni è tra quelli che non credono all'interesse del corteggiatore, infatti poche ore fa ha svelato un retroscena che potrebbe alimentare i dubbi sul suo conto.

"Dato che Sara gli ha pure chiesto scusa per avergli dato del falso, io so che Jakub ha cercato di partecipare a U&D dal 2021 chiedendo addirittura consigli all'amico Andrea Denver, ex GF Vip, su come fare", ha scritto l'esperto di gossip sui social.

Conoscenza tra baci e dubbi

La frequentazione tra Sara e Jakub è iniziata benissimo, tant'è che si sono baciati tre volte in meno di un mese, ma nell'ultimo periodo c'è stato qualche intoppo.

Le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne che sono state registrate ma che devono ancora andare in onda, svelano che la tronista si è lamentata del comportamento del suo corteggiatore asserendo che sarebbe più interessato a competere con Marco più che a conoscere lei.

Nuovi pretendenti per Sara a Uomini e donne

Nelle prossime settimane, dunque, i fan di Uomini e donne assisteranno ad un inaspettato cambio di rotta da parte di Sara.

Stanca di dover rincorrere e comprendere Marco e Jakub, la tronista sposterà la sua attenzione su un nuovo corteggiatore: la giovane inizierà a frequentare un ragazzo di nome Raien e ammetterà di essere molto interessata a lui.

Successivamente la protagonista del trono Classico sorprenderà tutti accettando di conoscere uno spasimante di Cristiana (il secondo dopo Jakub): Simone chiederà a Sara di fare un'esterna insieme e lei accetterà volentieri.

A diversi mesi dall'inizio del suo percorso, dunque, la commessa di Roma ha ancora quattro pretendenti: anziché fare una scrematura in vista della scelta che dovrà fare tra non molto, la ragazza sta continuando ad allargare la "cerchia" dei suoi corteggiatori, aumentando la confusione nei telespettatori.