Il noto ex tronista Federico Nicotera ha deciso di aprire il suo cuore e parlare della fine della sua storia d'amore con l'ex corteggiatrice Carola Carpanelli. Dopo il confronto avuto davanti alle telecamere di Uomini e Donne, i due non si sono più rivisti e il giovane romano ha confessato che la situazione lo ha fortemente colpito.

In un'intervista concessa al settimanale Mio, Federico ha ammesso di avere sperato per molto tempo in un possibile ricongiungimento con Carola: "Le nostre strade si sono separate subito dopo la fine della storia. Abbiamo cercato di chiarire le cose durante il confronto a Uomini e donne, ma dopo quell'incontro non c'è più motivo di rivederci o risentirci.

Carola ha chiarito che non prova più amore per me, quindi è inutile insistere".

U&D, Federico Nicotera: 'Quando ho rivisto la scelta, mi sono emozionato'

Sempre durante l'intervista, Federico Nicotera ha raccontato delle emozioni che ha provato nel rivedere i momenti più belli vissuti insieme a Carola, dietro le quinte dello show televisivo: "Quando ho rivisto la scelta, mi sono emozionato. Ho investito molto in quel percorso, mi sono mostrato per quello che sono realmente. Rivedere Carola ha scatenato dentro di me delle sensazioni forti. Avrei voluto essere lì, mano nella mano con lei. Non è stato facile per me, e dopo la puntata, sono stato male. Il confronto mi ha ferito profondamente, avrei preferito evitarlo."

Il 26enne romano ha dimostrato grande sincerità nel raccontare i suoi sentimenti, rivelando di essere ancora segnato dalla fine della sua relazione con Carola Carpanelli.

Nonostante il dolore, il giovane tronista vuole andare avanti e non lasciarsi abbattere dal suo passato amoroso.

Nicotera: 'Forse Carola ha provato solo una forte infatuazione'

Federico Nicotera ha aggiunto che forse l'amore che sembrava tanto forte tra lui e Carola, era la proiezione dei suoi sentimenti, delle emozioni che provava per lei.

Secondo l'ex tronista, "il trasporto che provava e la purezza di quel sentimento si riflettevano nelle loro interazioni".

Tuttavia "forse è stato un errore lasciare trasparire così tanto quell'amore, forse Carola ha provato solo una forte infatuazione e non era realmente innamorata".

Il giovane romano ha rivelato di essere ancora profondamente segnato dalla fine della sua relazione e di non riuscire a immaginarsi con un'altra donna.

Nonostante abbia sperato in un possibile ritorno di fiamma fino a poco tempo fa, dopo l'ultima registrazione di Uomini e Donne, Federico ha accettato la realtà e ha messo da parte la possibilità di una riconciliazione.

Al momento, il giovane ex tronista si sta prendendo il tempo necessario per elaborare il dolore e per riprendersi da questa esperienza. Anche se la fine della storia con Carola ha lasciato ferite profonde, Federico sembra determinato ad andare avanti e a trovare la sua serenità.