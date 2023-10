Le vicende riguardanti le puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 9 al 13 ottobre, saranno principalmente incentrate sull'inaspettato aiuto fornito da Flora alla Contessa

Si parlerà anche dell'imminente partenza di Adelaide, dell'assunzione di Matteo e dei dissidi fra Alfredo e Salvo. La soap opera con Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:05 su Rai 1.

Flora aiuta Adelaide: la contessa decide di partire per Ginevra

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore ci segnalano che Salvo si renderà conto di non poter competere con il nuovo fidanzato di Elvira dopo averlo visto insieme a lei.

Arriverà un cliente sconosciuto al Paradiso e Delia eviterà appositamente di servirlo. Dopo di che la giovane rivelerà a Clara i motivi che l'hanno portata a comportarsi così e ciò che è successo in passato con quell'uomo. Vittorio e Roberto si renderanno conto di alcune irregolarità nella contabilità del Paradiso e cercheranno di risolvere il problema. Nonostante sia geloso di lui, Marcello riconoscerà il bel gesto fatto da Umberto nei confronti della Contessa. Quest'ultima sarà al settimo cielo nel sapere che Flora è riuscita a convincere Odile ad incontrarla. Per questa ragione, Adelaide deciderà di partire immediatamente per Ginevra fino a data da destinarsi. Incontrerà Vittorio per comunicargli di avere incaricato qualcuno che gestisca le sue quote del Paradiso in sua assenza.

Dopo di che manderà a chiamare Umberto, Flora, Matilde, Tancredi e Marcello per un importante annuncio.

Salvo vuole aiutare Matteo

Vittorio riferirà a Maria che Vito non potrà tornare a Milano in tempi brevi. Per far fronte all'assenza dell'uomo, Vittorio Conti inizierà a cercare un nuovo contabile per il negozio. Salvo verrà a sapere che Matteo sta cercando un lavoro e lo comunicherà a Marcello che si offrirà di assumerlo come suo braccio destro.

Il giovane non prenderà neanche in considerazione la sua offerta. Più tardi, Matteo farà il colloquio da contabile e verrà assunto. Ciro inizierà a sospettare che Maria possa avere dei problemi con il fidanzato. Non riuscendo a far fronte da sola al lavoro al Paradiso, quest'ultima accetterà l'aiuto di sua madre all'atelier.

Elvira inviterà Irene ad un'uscita a quattro con i propri fidanzati. Alfredo sarà costretto a partecipare all'uscita, decidendo di non dire nulla a Salvatore che lo scoprirà nei peggiore dei modi. Più tardi, Alfredo tenterà di scusarsi con l'amico per avergli mentito. Trovatosi da solo con Elvira, Salvo si renderà conto di essere ancora molto legato a lei.