In Terra Amara Züleyha scoprirà del tradimento del marito. Sarà Fikret a dirle della tresca che Demir ha avuto con Ümit, ma lei non gli crederà, anzi penserà che sia uno dei suoi soliti trucchi per separarla dal marito. Il tutto avverrà anche in maniera abbastanza surreale, visto che Züleyha farà rapire Fikret per avere con lui un confronto a quattrocchi.

Müjgan scopre che Fikret non ha prestato soccorso a Ümit

Fikret si troverà a Istanbul insieme a Müjgan, hanno deciso di lasciarsi alle spalle Çukurova e di rifarsi una vita altrove. Per un breve periodo alloggeranno in albergo e sarà proprio in questa occasione che Müjgan farà una scoperta che la lascerà senza parole.

Ümit poteva essere soccorsa sin da subito in quell'incidente che l'ha coinvolta cadendo dalle scale e questo perché Fikret era presente nel momento della caduta, ha però deciso di non fare nulla in quanto temeva di finire in carcere per tentato omicidio.

Müjgan non tollererà di stare accanto a un uomo che possa commettere un atto così vile, così se ne andrà dall'albergo di Istanbul decisa a tornare a Çukurova da Lütfiye.

Demir in carcere con l'accusa di tentato omicidio

Anche Fikret non vorrà stare senza Müjgan, ma quando aprirà la porta della sua stanza troverà un uomo che lo minaccerà con una pistola e lo porterà via. Ma chi si nasconde dietro il sequestro di Fikret? Züleyha. Sarà disperata perché Demir si troverà in carcere accusato di tentato omicidio nei confronti di Ümit, quando in realtà non è colpevole.

Züleyha crederà che dietro l'incidente di Ümit in realtà si nasconda Fikret, magari è un piano ordito insieme a lei per mandare Demir in carcere. Quando Züleyha arriverà nel luogo del nascondiglio, e si confronterà faccia a faccia con Fikret, il confronto sarà molto forte.

Fikret rivela a Züleyha che Demir la tradisce con Ümit

Züleyha in passato ha fatto una richiesta esplicita a Fikret: sotterrare l'ascia di guerra con Demir, ma a quanto pare non l'ha fatto. Anche Fikret le ricorderà che nemmeno Demir ha fatto un passo indietro, per questo non può perdonarlo.

I due parleranno dell'incidente di Ümit e Fikret porrà alla ragazza una domanda abbastanza curiosa: "Ti sei mai chiesta perché Demir si sia recato a casa di Ümit?".

Züleyha dirà che il marito voleva solo dei dettagli in più in merito al rapporto che Ümit e Fikret avevano in Germania, ma ovviamente non è la realtà dei fatti.

"Sai una cosa Züleyha, tu ami tanto Demir - affermerà Fikret - invece lui per diverso tempo ti ha tradita con Ümit". Züleyha stenterà a crederci, il marito non l'ha tradita, è solo l'ennesimo piano di Fikret per far sì che lasci il marito. La ragazza, però, non potrà immaginare che Fikret invece le stia dicendo la verità.