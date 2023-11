Un altro personaggio principale Terra Amara perderà la vita durante le prossime puntate in onda su Canale 5. La dottoressa Mujgan morirà in un incidente aereo su un volo diretto a Istanbul. Delusa dal comportamento di Fikret deciderà di cambiare vita e trasferirsi nella città turca per lavorare in una clinica. Spinta da Lutfiye e con il consenso di Alì Rahmet Fekeli partirà prima per cercare una nuova dimora per sé e per il figlio, ma il destino non sarà per niente magnanimo nei suoi confronti: a causa dello schianto nessuno dei passeggeri e o del personale di bordo riuscirà a sopravvivere.

Mujgan decide di trasferirsi a Istanbul

Vedendo la delusione negli occhi di Mujgan per il modo in cui è stata trattata da Fikret, Lutfiye deciderà di contattare un suo amico medico di Istanbul per caldeggiare l'assunzione della dottoressa in una clinica della città. L'intenzione della zia di Fikret sarà quella di offrire a Mujgan la possibilità di rimettersi in gioco rifacendosi una vita lontano da Cukurova.

Inizialmente Mujgan sarà indecisa sul da farsi, ma poi deciderà di partire anche grazie al consenso di Fekeli. La prima cosa che vorrà fare la dottoressa prima di andare a Istanbul sarà riappacificarsi con Zuleyha. La incontrerà per chiederle scusa del male fatto anche quando Yilmaz era ancora in vita e per metterla in guardia da Umit, confessandole che la collega è stata l'amante del marito.

Altun però non accetterà le scuse, accusando la dottoressa di volersi di nuovo intromettere nella sua vita. Mujgan però si toglierà un peso dalla coscienza e si dirà pronta a organizzare il suo trasferimento a Istanbul.

Mujgan muore: la disperazione dei suoi cari

Intenzionata a cercare una casa confortevole per sé e per il figlio, Mujgan lascerà Kerem Alì alle cure di Fekeli e Luftiye e andrà a Istanbul.

Il volo su cui viaggerà però precipiterà e nessuno dei passeggeri sopravviverà. Tale incidente segnerà la fine di Mujgan: la sua morte farà disperare tutta Cukurova, e in primis Fekeli e Lutfiye.

Anche Fikret sarà a pezzi per la notizia, anche perché giungerà proprio nel momento in cui il giovane prenderà la decisione di abbandonare la vendetta nei confronti di Demir per chiedere a Mujgan di sposarlo. La morte della dottoressa darà il via a una serie di conseguenze e il primo a rimetterci sarà sicuramente Kerem Ali, che improvvisamente si ritroverà orfano di entrambi i genitori.