Stefano De Martino torna in prima serata su Rai 2 con lo show "Da Natale a Santo Stefano" in programma il 26 dicembre nella fascia serale e potrà contare sulla presenza di un ospite speciale che si metterà in gioco: trattasi di Maria De Filippi.

La conduttrice, volto di punta della rete ammiraglia Mediaset, ha scelto di mettersi in gioco e di presentarsi nello show del suo pupillo ed ex ballerino professionista del talent show Amici, dove in passato è stato anche tra i giurati del serale.

Da Natale a Santo Stefano: lo show natalizio di De Martino in onda il 26/12 su Rai 2

Per la serata del 26 dicembre, in prime time sulla seconda rete della tv di Stato, andrà in onda uno show speciale che vedrà protagonista il conduttore partenopeo.

Trattasi di un vero e proprio varietà ricco di diversi ingredienti diversi: musica, balli, giochi e risate. Non mancheranno i momenti emozionanti durante i quali De Martino avrà la possibilità di ripercorrere alcuni periodi della sua vita che non tutti conoscono: dalla sua infanzia ai primi lavori come fruttivendolo fino ad arrivare agli esordi nel mondo della danza.

Per lui sarà anche l'occasione per tornare a ballare in televisione a distanza di un po' di anni dalla sua ultima performance sul piccolo schermo e lo farà in compagnia di un talentuosissimo corpo di ballo che sarà al suo fianco.

Maria De Filippi sarà su Rai 2 da Stefano De Martino

Ci sarà spazio anche per la presenza di diversi ospiti: tra cui Maria De Filippi che arriverà a sorpresa nel corso dello show Da Natale a Santo Stefano.

La conduttrice farà una sorpresa al conduttore che ha contribuito a lanciare sul piccolo schermo e farà i suoi auguri di Natale agli spettatori di Rai 2 che saranno collegati in quel momento.

Tra gli altri ospiti di questa serata ci saranno anche la cantante Nina Zilli e il maestro di pasticceria Iginio Massari, pronto a dare alcuni consigli culinari al presentatore partenopeo.

Il sodalizio artistico tra Maria De Filippi e Stefano De Martino

Un rapporto particolarmente intenso quello tra Stefano De Martino e la conduttrice regina degli ascolti televisivi.

Più volte in passato l'ormai conduttore della tv di Stato ha ammesso di considerarla una mamma artistica a tutti gli effetti, dato che è stata la prima a credere in lui anche per le sue doti da conduttore e showman.

Un sodalizio che si era concretizzato anche qualche anno fa, quando la De Filippi offrì a Stefano la poltrona di giurato nel prestigioso serale del talent show trasmesso su Canale 5.

Un'esperienza che Stefano ha vissuto per due anni di seguito, riuscendo a creare una sinergia perfetta assieme agli altri due giurati Stash ed Emanuele Filiberto Di Savoia.