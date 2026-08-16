Settembre si prepara a cambiare radicalmente la programmazione televisiva di Mediaset. Con la ripartenza della stagione autunnale, Canale 5 e Rete 4 riorganizzano i propri palinsesti e alcune delle soap e serie più seguite dal pubblico potrebbero subire importanti modifiche.

Tra i titoli maggiormente interessati ci sono La Promessa e L’Erede, due produzioni che negli ultimi mesi hanno conquistato una fetta importante del pubblico di Mediaset.

La Promessa, cambia l’appuntamento del sabato sera su Rete 4

La novità più significativa riguarda La Promessa, la soap spagnola che nel corso dell’estate ha trovato spazio anche in prima serata su Rete 4.

Attualmente la soap viene proposta quotidianamente sulla rete e il sabato sera in prima serata, oltre alla disponibilità in streaming su Mediaset Infinity.

Con l'arrivo di settembre, però, lo scenario è destinato a cambiare. La Promessa sarebbe destinata a lasciare il prime time del sabato di Rete 4, con una riduzione della presenza nella fascia serale.

La scelta si inserirebbe nella più ampia strategia di Mediaset per la nuova stagione televisiva. Il sabato sera di Canale 5 sarà infatti caratterizzato da programmi di grande richiamo, tra cui gli appuntamenti con Tu Sì Que Vales e altri show, rendendo particolarmente delicata la gestione dell'offerta sulle reti del gruppo.

Una scelta strategica per non creare concorrenza interna

La riduzione della presenza de La Promessa nel sabato sera di Rete 4 può essere letta soprattutto in un'ottica di strategia editoriale interna a Mediaset.

L'obiettivo sarebbe quello di evitare che un prodotto seriale molto seguito possa sottrarre pubblico agli appuntamenti di punta di Canale 5, soprattutto quando entreranno nel vivo i programmi legati alla stagione autunnale.

In altre parole, Mediaset sembra voler evitare una concorrenza interna tra le proprie reti, concentrando il pubblico del sabato sera sull'ammiraglia.

Questo non significa necessariamente un addio alla soap. La Promessa continuerà a essere un tassello importante della programmazione di Rete 4, soprattutto nel daytime e nelle fasce dedicate alle serie e alle soap.

La stessa Mediaset ha confermato la presenza della soap nella programmazione della rete.

La Promessa resta quindi su Rete 4?

La risposta è sì, almeno per quanto riguarda la presenza complessiva nel palinsesto.

Il punto centrale della modifica riguarda soprattutto la collocazione in prima serata del sabato. La soap continuerà infatti a essere proposta da Rete 4, ma la sua presenza potrebbe essere rimodulata con l'arrivo della nuova stagione.

Per i telespettatori cambia quindi soprattutto l'appuntamento serale, mentre il titolo rimane una delle produzioni seriali di riferimento della rete.

La soap spagnola continua a sviluppare le vicende ambientate nella tenuta dei Luján, con nuovi conflitti, segreti e colpi di scena che coinvolgono i protagonisti.

L'Erede, la serie turca si avvicina al gran finale

L'altra grande novità riguarda L'Erede, la serie turca arrivata su Canale 5 il 29 maggio 2026.

La produzione, il cui titolo originale è Halef: Köklerin Çağrısı, ha come protagonisti İlhan Şen, Aybüke Pusat e Biran Damla Yılmaz e racconta la storia di Serhat Yelduran, giovane chirurgo costretto a confrontarsi con la propria famiglia, le tradizioni e un matrimonio imposto.

La serie è stata proposta in prima serata su Canale 5 e ha costruito progressivamente la propria storia attraverso intrighi familiari, rivalità e segreti.

Con l'arrivo di settembre, però, L'Erede si prepara alla conclusione della sua corsa televisiva italiana.

Il titolo dovrebbe infatti arrivare al gran finale entro la fine di settembre, chiudendo così il proprio ciclo di programmazione su Canale 5.

Il gran finale de L'Erede: cosa succederà

La fase conclusiva sarà particolarmente importante per i protagonisti della serie.

Al centro della trama c'è ancora Serhat, diviso tra la propria vita personale, l'amore per Melek e gli obblighi nei confronti della famiglia Yelduran. Il suo destino è strettamente legato anche agli equilibri con la famiglia Kordagli e al matrimonio con Yildiz.

La storia prende avvio proprio dall'accordo tra le due famiglie, che stabiliscono il matrimonio tra Serhat e Yildiz per mettere fine a una lunga faida. Serhat, però, non accetta facilmente il destino che gli è stato imposto e l'incontro con Melek cambia completamente il corso della sua vita.

Gli ultimi episodi dovranno quindi portare a compimento le principali storyline della serie, offrendo al pubblico le risposte attese sui rapporti tra i protagonisti e sulle vicende delle due famiglie.

Mediaset cambia strategia con l'arrivo dell'autunno

Le modifiche a La Promessa e L'Erede si inseriscono in un quadro più ampio di rinnovamento della programmazione Mediaset.

I palinsesti autunnali prevedono una forte presenza di reality, show, fiction, programmi di informazione e intrattenimento, con Canale 5 chiamato a concentrare sulla propria prima serata alcuni dei titoli più importanti della nuova stagione.

Sul fronte Rete 4, invece, il sabato sera è previsto spazio ai film cult, mentre la settimana sarà caratterizzata da programmi di informazione e approfondimento come Quarta Repubblica, È sempre Cartabianca, Dritto e Rovescio e Quarto Grado.

Questo spiega perché La Promessa non dovrebbe mantenere la stessa collocazione del sabato sera avuta durante l'estate.

Settembre decisivo per il palinsesto Mediaset

Il mese di settembre si annuncia quindi come un periodo di importanti cambiamenti per gli spettatori.

Da una parte, La Promessa viene ridimensionata nella prima serata del sabato su Rete 4, lasciando spazio a una programmazione più coerente con la strategia autunnale della rete.

Dall'altra, L'Erede si avvia verso la conclusione, con il gran finale atteso entro la fine del mese.

Per gli appassionati delle soap e delle serie turche e spagnole si tratta dunque di un passaggio importante: la nuova stagione Mediaset cambia gli equilibri della prima serata e ridisegna gli appuntamenti televisivi.