David Mesa è il corteggiatore di origini cubane di Ida Platano a Uomini e donne. Il suo aspetto fisico e la sua solarità hanno colpito da subito non solo la tronista ma anche le dame del parterre Over. Il 36enne ama il ballo, gli scacchi, il biliardo e ha dimostrato di avere carattere, tanto da aver già discusso in studio con Tina Cipollari dandole della maleducata.

Chi è David, il corteggiatore di Ida: viene da Cuba e ha lavorato come ballerino

David Mesa è arrivato a Uomini e donne per corteggiare la nuova tronista Ida Platano. Il suo arrivo non è passato inosservato, visto che la sua avvenenza ha colpito anche le dame del parterre Over.

Ad esempio Barbara De Santi ha manifestato subito il suo apprezzamento per il 36enne di origine cubane.

David e giunto in Italia da diversi anni e vive attualmente a Roma. Appena arrivato in Italia ha lavorato come ballerino in diversi locali. Poco prima dello scoppio della pandemia aveva deciso di cambiare totalmente vita e lavoro. A Cuba aveva iniziato a studiare informatica ed è riuscito a diventare programmatore: un lavoro che svolge a tutt'oggi.

David lavora come programmatore, ama gli scacchi, il biliardo e il ballo

Sbirciando sul suo profilo Instagram si possono trovare alcuni dettagli sul suo impiego attuale. Da due anni lavora per un'azienda che si chiama QBerg, ricoprendo il ruolo di Web Crawling e Web Scraping manager.

Sui social si mostra soddisfatto del suo lavoro e soprattutto del rapporto umano instaurato con i colleghi: cosa per lui fondamentale.

Tra le passioni di David ci sono gli scacchi, il biliardo e la musica. Senza dimenticare il ballo e lo sviluppo di nuovi software. Il suo profilo Instagram è seguito da circa 10mila follower, destinati a crescere grazie alla sua partecipazione a Uomini e donne.

Il corteggiatore è già uscito in esterna con Ida, la quale pare essere particolarmente affascinata da lui.

La lite con Del nuovo corteggiatore

Se da un lato David Mesa ha colpito Ida Platano, non si può dire la stessa cosa per Tina Cipollari. In una delle ultime puntate trasmesse su Canale 5, l'opinionista ha attaccato il corteggiatore, il quale le ha risposto a tono.

David infatti ha dimostrato di essere una persona molto diretta, arrivando a dire a Tina di essere una maleducata. Ovviamente l'opinionista non ha preso bene la cosa, dando il via a un acceso botta e risposta. David, nonostante tutto, è però andato dritto per la sua strada facendo capire di provare molta attrazione fisica per la tronista.