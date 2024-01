Le anticipazioni delle puntate di Terra amara del 6 e 7 gennaio 2024 rivelano che Fikret deciderà di mettersi sulle tracce del fratello Demir, convinto che l'uomo possa trovarsi in Siria da dove ha spedito il pacco a Zuleyha.

Intanto Hakan, dopo essere arrivato sotto falso nome a Cukurova, dovrà stare attento a non farsi sgamare da Azize, l'unica che potrebbe riconoscerlo.

Per tale motivo l'uomo in accordo col suo socio Abdulkadir studierà un piano per fare fuori la nonnina, ma dopo averla incontrata a distanza di anni, si renderà conto che è diventata innocua a causa della sua malattia e così ne eviterà la morte.

Azize non viene uccisa su richiesta di Hakan

Nella puntata di sabato 6 gennaio prevista dalle 15 in poi su Canale 5 Abdulkadir disporrà l'uccisione della nonnina: intende sbarazzarsi al più presto di lei, temendo che possa riconoscere Hakan e in tal modo metterli nei guai.

Del resto Hakan si è presentato in città sotto falso nome di Mehmet per vendicare la morte di suo fratello e non può richiare di veder fallire il suo progetto.

Tuttavia, quando Hakan avrà modo di rivedere Azize scoprirà che è affetta da demenza senile e quindi che non sarà un problema per lui e i suoi uomini. Per questo motivo, il ricco imprenditore deciderà di non farla ammazzare e la salverà da una morte che sembrava essere certa.

Intanto la fama di Mehmet crescerà sempre più in città, tanto che Fekeli inizierà ad avere dei sospetti nei suoi confronti e gli chiederà un confronto diretto.

Fikret va alla ricerca del fratello: anticipazioni Terra amara 6-7 gennaio

Le anticipazioni della puntata serale di domenica 7 gennaio 2024, invece, rivelano che Fikret deciderà di mettersi sulle tracce del fratello Demir.

Il francobollo del pacco che Yaman avrebbe spedito a sua moglie Zuleyha proviene dalla Siria, città in cui si troverebbe dopo la sua fuga da Cukurova.

Per tale motivo Fikret non si farà scrupoli a partire e assieme a Cetin arriverà a Laudicea dove incontreranno Sahap: trattasi di un amico di vecchia data che potrebbe aiutarli nella ricerca di Demir.

Nel frattempo Zuleyha organizzerà la tradizionale festa della circoncisione e Hakan chiederà di poter contribuire alle spese.

La sparizione di Demir nelle puntate precedenti della soap

Nelle puntate precedenti della soap opera Demir era stato rapito da un gruppo di banditi che avevano fatto irruzione nella tenuta Yaman, facendone perdere le tracce.

Nessuno ha più saputo che fine avesse fatto l'uomo, lasciando nel vortice della disperazione la sua amata Zuleyha che non si è mai arresa.

La donna, infatti, spera di poter riabbracciare vivo suo marito e si augura che Fikret possa realmente rintracciarlo in Siria.