Martina e Curro torneranno complici nella puntata de La Promessa di lunedì 25 agosto. Julia assisterà ad un loro abbraccio.

Le anticipazioni rivelano che Curro confiderà a Martina che non potrà sposarsi senza provare un sentimento autentico. La ragazza sarà felice della scelta di Curro che si sentirà finalmente libero. Il ragazzo spiegherà che ignorerà qualsiasi reazione da parte di Lorenzo e José. In un secondo momento, Julia noterà Martina e Curro abbracciati, qualche instante più tardi tra i due scatterà un bacio sulla guancia.

Curro e Manuel furiosi con Pelayo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la servitù e i marchesi faranno di tutto per sollevare il morale di Catalina. La ragazza non farà altro che piangere per l'addio a Pelayo. Curro e Manuel saranno furiosi con il conte. Il marchesino avrà intenzione di cercare Pelayo per metterlo di fronte alle sue responsabilità, perché continuerà ad essere convinto che il figlio che Catalina ha in grembo sia suo. Nel frattempo, Martina e Curro riusciranno a ritrovare l'intesa di un tempo. Tutto avrà inizio quando i due si ritroveranno a parlare delle nozze saltate. Il signorino spiegherà a Martina che Catalina ha impedito a Manuel di cercare Pelayo. La ragazza appoggerà sua cugina e inviterà Curro a darle solo tempo, perché dimenticare è l'unica cosa di cui Catalina ha bisogno.

Martina chiederà a Curro come mai sia così coinvolto da questa storia e lui non avrà difficoltà ad aprirsi con lei. Il ragazzo ricorderà che gli hanno imposto di sposare Julia solo per responsabilità e quindi considera folle il comportamento di Pelayo che ha abbandonato la sua fidanzata incinta di lui.

Curro non potrà sposare una ragazza che non ama

Nella puntata de La Promessa di lunedì 25 agosto, Curro confiderà a Martina che non può sposare una donna senza amore e per questo lascerà Julia. La ragazza sarà sorpresa e felice, ma non potrà fare a meno di chiedersi come reagiranno José Juan e Lorenzo. Curro spiegherà che non gli importa nulla di quello che pensano gli altri, perché la cosa che conta è quello che provano lui e Julia.

Quando i due finiranno di fare colazione, Curro ringrazierà Martina per il supporto. Lei gli darà un bacio sulla guancia e proprio in quel momento arriverà Julia che assisterà alla scena immaginando che tra Curro e Martina ci sia ancora una relazione.

La lunga storia di Martina e Curro

Martina e Curro sono tornati ad essere buoni amici dopo un lungo periodo di incomprensioni. Tra i due c'è stato un amore travolgente, interrotto da Martina all'improvviso e senza una spiegazione precisa. La ragazza, infatti, aveva detto a Curro che non potevano andare avanti con una relazione clandestina e che lui meritava di più. Martina ha sofferto molto per la rottura e si è confidata solo con Catalina. Curro, intanto, si è sentito tradito e profondamente ferito dalla ragazza di cui si fidava di più.

I due si sono ritrovati dopo diversi mesi, scambiandosi un bacio, che aveva lasciato presagire un ritorno di fiamma. Curro, però, si è reso conto che la passione di un tempo non era più ripetibile, ma ha assicurato a Martina che il loro legame non si sarebbe mai spezzato.