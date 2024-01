"Sono stanco delle tue minacce", Zuleyha leggerà le dure parole che Demir aveva scritto a Hülya per lasciarla e crederà alle sue ricattatrici nella puntata di Terra amara di giovedì 18 gennaio. La donna chiederà l'indirizzo della sorella di Hakan Gumusoglu per andare a parlarci di persona ma Selma e Ayten glielo daranno solo in cambio di una grossa somma di denaro. Lutfiye suggerirà a Zuleyha di farsi accompagnare a Smirne da Fikret, ma l'uomo sarà irraggiungibile. A quel punto, la signora Altun deciderà di partire da sola, ma Mehmet la convincerà ad accompagnarla.

La lettera di Demir per Hülya turberà Zuleyha

Saranno giorni molto complicati per Zuleyha che dopo aver affrontato il dolore per la perdita di Fekeli si troverà con un problema da risolvere e che riguarda il passato di Demir. Dopo essersi presentata in ufficio da Zuleyha con sua figlia, Ayten tornerà a villa Yaman. La donna spiegherà che il signor Yaman le dava una somma di denaro ogni mese per impedirle di raccontare che Hülya, la sorella di Hakan, aveva tentato il suicidio dopo il suo abbandono. Questa volta Ayten avrà una prova da mostrare a Zuleyha: la lettera che Demir aveva scritto alla sua ex fidanzata per lasciarla. Leggendo le parole di suo marito, la donna non avrà più dubbi: le due ricattatrici non mentivano.

Zuleyha manderà via Ayten, ma conserverà la lettera per Hülya da parte di Demir. "La nostra relazione è finita, sono stanco delle tue minacce di suicidio. Non so quante lettere ti ho scritto, cos'altro dovrei fare per liberarmi di te?", leggerà Zuleyha.

La partenza di Zuleyha per Smirne

Zuleyha rifletterà molto sul da farsi e non avrà intenzione di cedere ai ricatti di Selma e sua madre, ma nello stesso tempo non potrà fare a meno di pensare a Hülya.

Dopo averci riflettuto, Zuleyha andrà in albergo a trovare Ayten e le chiederà l'indirizzo della signorina Gomusoglu per parlare direttamente con lei e rendersi conto della situazione. La donna proporrà di dare a Zuleyha l'indirizzo che cerca in cambio di una grossa somma di denaro ma la moglie di Demir offrirà soltanto mille lire.

Lutfiye ascolterà la storia di Hülya da Zuleyha e le consiglierà di partire per Smirne facendosi accompagnare da Fikret. Nonostante le incomprensioni dei giorni scorsi, Zuleyha accetterà di telefonare al fratello di Demir ma non riuscirà a rintracciarlo. A quel punto la donna sceglierà di partire da sola, ma Mehmet la fermerà e le chiederà di essere lui ad accompagnarla.

Cosa è accaduto nelle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti, Ayten e Selma si sono presentate da Zuleyha in cerca di Demir. Quando le donne hanno appreso che l'uomo era scomparso hanno chiesto a Zuleyha il denaro che Yaman dava loro tutti i mesi. Selma e Ayten hanno spiegato che da giovane Demir era fidanzato con Hülya, la sorella di Hakan Gumusoglu e le aveva promesso che l'avrebbe sposata.

Quando Yaman ha conosciuto un'altra donna, però, ha lasciato improvvisamente Hülya con una lettera e la ragazza in preda alla disperazione ha tentato il suicidio. Hülya da allora vive su una sedia a rotelle e non parla più. Demir ha nascosto questa verità a tutti per anni, impedendo a Selma e Ayten di parlarne offrendo loro un compenso ogni mese.