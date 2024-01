Nelle scorse ore Antonella Fiordelisi tramite il suo account X (ex Twitter) ha deciso di mettere a tacere i pettegolezzi di Gossip circolati sul suo conto nei giorni scorsi. L'influencer ed ex concorrente del GF Vip ha precisato di non avere mai avuto dei flirt con persone già impegnate. Inoltre ha minacciato azioni legali e ha aggiunto che tali pettegolezzi sarebbero stati messi in circolazione "da persone che non hanno nulla da fare".

La smentita di Fiordelisi sui pettegolezzi

Su X Antonella Fiordelisi ha pubblicato un post in cui ha fornito la propria versione dei fatti circa i pettegolezzi circolati sul suo conto: "Mi sto godendo questi bellissimi giorni di vacanza e mi ritrovo su dei gossip beceri per colpa di gente che non ha nulla da fare".

Poi ha aggiunto: "Mai stata con gente fidanzata nella mia vita". Infine ha lanciato un avvertimento a chi continua a mettere in giro cose non veritiere sul suo conto: "Per accuse gravi ci penseranno gli avvocati".

Mi sto godendo questi bellissimi giorni di vacanza e mi ritrovo su dei gossip beceri per colpa di gente che non ha nulla da fare. Mai stata con gente fidanzata nella mia vita quindi per accuse gravi ci penseranno gli avvocati👸 #fiorde — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) January 2, 2024

Il motivo delle parole dell'influencer

Era stato il sito Dillinger News, gestito da Fabrizio Corona, a riportare alcuni giorni fa di avere delle presunte chat di WhatsApp che mostrerebbero uno scambio di messaggi tra Antonella Fiordelisi e Stefano De Martino, nel periodo in cui lui non era ancora tornato con Belen Rodriguez.

Il gossip riportato dal sito si era poi spostato su Antonino Spinalbese, altro ex di Belen, il quale - in base a tale ricostruzione - avrebbe trascorso una notte con Antonella. Secondo le voci riportate dal sito di Corona, pare inoltre che Belen Rodriguez abbia mandato dei messaggi infastiditi ad Antonella Fiordelisi, che in quel momento si trovava a Londra.

E' in questo contesto che è arrivata nelle scorse ore la precisazione social della influencer.

Il commento di alcuni utenti del web

Sotto al post pubblicato da Antonella Fiordelisi sono intanto arrivati in queste ore centinaia di commenti da parte dei suoi follower.

Fra essi un utente ha affermato: "Antonella, quelle persone ti fanno altro che del male devi assolutamente dissociarti ed eliminare tali frequentazioni bloccali tutti e denuncia senza guardare in faccia a nessuno chiunque sia".

Un altro ha scritto: "Giustamente fai bene a difenderti e a smentire queste voci becere". Mentre un altro fan ha commentato: "Non avrei neanche un decimo della tua pazienza ed eleganza nel rispondere... Goditi Londra e lasciali parlare da soli che purtroppo non sanno come occupare il tempo".

Un altro utente ha consigliato alla ragazza di interrompere le amicizie con alcuni influencer, poiché non è la prima volta che fanno uscire pettegolezzi su di lei.

Tra i vari commenti però c'è anche chi ha invitato Fiordelisi a "scendere dal piedistallo" e chi ha sostenuto che in fondo l'influencer giocherebbe su queste cose per avere visibilità.