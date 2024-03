In Terra Amara la vita di Fikret sarà appesa a un filo a causa di un incidente stradale, ma Hakan gli salverà la vita. Porterà a Çukurova l'unico neurochirurgo in grado di affrontare l'intervento al cervello che potrebbe salvarlo. Züleyha rimarrà colpita da tale gesto e si riappacificherà con Hakan, intanto lui le farà una promessa: non sa cosa sia realmente successo a Demir, ma presto lo scoprirà.

Fikret rischia di morire

A Çukurova saranno tutti in ansia per via dello stato di salute di Fikret. Rimasto vittima di un incidente stradale, è stato subito ricoverato in ospedale, ma a causa di un'emorragia cerebrale le speranze di sopravvivenza sono quasi nulle.

Solo un intervento potrebbe salvargli la vita, ma il chirurgo che lo effettua si trova in Svizzera e in quel momento sarà in vacanza fuori città.

Lütfiye e Züleyha saranno disperate, ma non perderanno la speranza di vedere Fikret completamente guarito. Ci sarà una persona che farà di tutto pur di aiutare Fikret e il suo nome è Hakan.

Hakan porta a Çukurova il neurochirurgo Dupont

Hakan volerà in Svizzera per convincere il neurochirurgo a interrompere le sue vacanze e volare in Turchia per compiere l'operazione. Non sarà un'impresa facile, ma alla fine ce la farà. Hakan si presenterà in ospedale con il dottor Dupont, il neurochirurgo di fama mondiale, e tutti rimarranno senza parole davanti a questo gesto, soprattutto Züleyha.

Non ci sarà tempo per i convenevoli, in ospedale prepareranno subito la sala operatoria per Fikret. Tutti saranno grati ad Hakan per ciò che ha fatto, a partire da Lütfiye, ma anche Çetin, Züleyha invece lo seguirà fuori dall'ospedale per parlargli.

È pace tra Züleyha e Hakan

"Non andare via, resta a Çukurova", gli dirà la giovane, ma Hakan non se la sentirà: "Ogni volta che mi guardi negli occhi lo fai con sospetto, come posso stare qui?".

Züleyha, però, gli dirà che ormai non sospetta più nulla e che è pronta a stare al suo fianco.

Hakan le assicurerà che lui non è arrivato a Çukurova per fare del male a lei o alla sua famiglia e poi le farà una promessa: "Io non so che cosa sia successo davvero a Demir, non so chi l'abbia ucciso, ma indagherò per te e lo scoprirò.

Te lo prometto". I due si lasceranno andare ad un abbraccio, che siglerà il loro ritorno insieme.

Chi ha organizzato l'incidente di Fikret

È stato Çolak a provare a far fuori Fikret. Non sopportava il fatto di trovarselo sempre in mezzo nella sua battaglia contro Züleyha, così ha pensato bene di ucciderlo, ma facendo passare la possibile morte come qualcosa di accidentale. Le cose, però, gli sono andate male e il ragazzo è riuscito a salvarsi, anche se la sua vita potrebbe avere le ore contate.