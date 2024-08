Finn stupirà Sheila ricambiando con emozione il suo abbraccio nelle prossime puntate di Beautiful. Le anticipazioni spiegano che il medico andrà a trovare sua madre per controllare la sua salute, ma poi si lascerà andare ad un abbraccio. Nel frattempo, Steffy confiderà a Liam di non voler vedere mai più Sheila.

La visita di Finn in carcere

Sheila trascorrerà dei giorni molto duri in prigione, ma si farà forza con un nuovo piano. La donna, infatti, chiederà a Jack di farle visita e gli proporrà di essere il suo avvocato. Le visite per Sheila non finiranno qui, perché presto potrà rivedere il suo amato Finn.

Quest'ultimo andrà a trovare sua madre per verificare le sue condizioni fisiche prima del processo, ma Sheila ne approfitterà per tentare di riavvicinarsi a lui. La donna si dirà molto felice di aver rivisto Finn, che cercherà di mantenere le distanze e continuerà la sua visita al cuore. "Hai salvato la vita a tua madre", dirà Sheila riferendosi al suo arresto, quando ha avuto un attacco di cuore e Finn l'ha soccorsa in ospedale. Il medico dirà di aver svolto solo il suo compito e lo avrebbe fatto anche con altri pazienti, ma Sheila non si arrenderà. "So quanto dolore ho provocato, ma devi sapere che ti amo più della mia stessa vita", dirà la donna emozionata. Finn le comunicherà che la sua salute è ottima e potrà affrontare il processo al più presto e Sheila si dirà contenta solo perché potrà rivederlo un'ultima volta in aula.

Il gesto inaspettato di Finn

Finn sarà sul punto di andare via, quando Sheila lo fermerà e lo stringerà in un abbraccio. "Non ho mai smesso di amarti mio bellissimo bambino", dirà la donna al medico che all'improvviso cambierà atteggiamento. Finn lascerà cadere la sua borsa per terra e ricambierà l'abbraccio di sua madre. Sheila sarà stupita dal gesto di suo figlio, che le confiderà di sentire che gli manca qualcosa da tutta la vita e se ne accorge solo quando lei lo tiene tra le sue braccia.

Sheila sarà molto emozionata e dopo aver accarezzato Finn lo abbraccerà ancora una volta. Nel frattempo, Hope confiderà a Wyatt di aver firmato le carte del divorzio e il fatto che Liam non abbia lottato per il suo matrimonio le ha dato conferma che non la ama davvero. Hope spiegherà che Liam probabilmente è sempre stato innamorato di Steffy e per questo ha approfittato del suo bacio con Thomas per allontanarsi da lei.

Nel frattempo, Steffy sarà con Liam e gli confiderà che spera di non rivedere più Sheila dopo tutto quello che ha fatto alla sua famiglia.

L'arresto di Sheila e la corsa in ospedale

Nelle puntate precedenti, Sheila è stata arrestata dopo la trappola che Ridge e Bill le hanno teso facendole credere che Spencer volesse sposarla. Durante l'arresto la donna ha avuto un malore e, nonostante tutti pensassero all'ennesima finzione, è stata portata in ospedale. Finn ha dovuto soccorrere sua madre contro il parere di Li che invece gli chiedeva di lasciarla morire. Steffy ha apprezzato il comportamento di suo marito che ha saputo andare oltre il male ricevuto da Sheila e onorare il suo lavoro di medico.

In realtà, però, la figlia di Ridge ha le idee molto chiare su sua suocera e non ha nessuna intenzione di farla avvicinare a lei e ai suoi figli, L'abbraccio che c'è stato tra Finn e Sheila lascia intendere che tra i due il legame non si è spezzato e questo potrebbe creare non pochi problemi a Steffy.