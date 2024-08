Nelle puntate che concluderanno la prima stagione di Endless Love, Nihan si troverà a dover affrontare due gravi lutti, ovvero la morte di Ozan e del padre Onder. Quest'ultimo perderà la vita a poche ore dalla morte del figlio a causa di un infarto fulminante. Sarà evidente che il padre di Nihan non avrà retto al dolore per la scomparsa improvvisa di Ozan.

Ozan muore nel finale della prima stagione di Endless Love

Le puntate conclusive della prima stagione di questa soap Tv riserveranno amare sorprese alla protagonista Nihan che, nel giro di poche ore, perderà sia il fratello che il padre.

La giovane si ritroverà a dover affrontare uno dei momenti più bui e tristi della sua vita. Da questo momento in poi la sua vita non sarà più la stessa. Tutto avrà inizio nel momento in cui Ozan verrà ricoverato in ospedale per una sospetta intossicazione alimentare. Poco dopo i medici lo ritroveranno privo di vita nella sua stanza e tutto farà pensare che il giovane si sia suicidato. Quando Nihan verrà a sapere della morte del fratello perderà i sensi e avrà bisogno delle cure mediche per riprendersi. Una volta recuperate le forze, la giovane chiederà di poter vedere il corpo di Ozan, ma quando si troverà dinnanzi al cadavere del suo gemello andrà in escandescenza tanto che i dottori saranno costretti ad allontanarla.

Onder non regge al dolore per la morte di Ozan e ha un infarto fatale

Nihan si ritroverà quindi nel corridoio dell'ospedale dove incontrerà la madre Vildan che terrà in mano la fede del marito Onder. A questo punto l'ex di Kemal intuirà che anche al padre sia successo qualcosa di grave. Vildan le dirà che Onder, alla vista del cadavere di Ozan, non avrà retto al dolore e avrà avuto un infarto fulminante che non gli avrà lasciato scampo.

È evidente che per la famiglia Sezin e in particolare per Nihan, questa notizia sarà devastante e le darà il colpo di grazia. In seguito, la madre Vildan di trasferirà a casa di Leyla mentre Nihan prenderà una decisione drastica decidendo di lasciare Instanbul per trasferirsi a Londra. La giovane vorrà cominciare una nuova vita, anche alla luce della scoperta di essere incinta del figlio di Kemal.

Le anticipazioni sulla seconda stagione di Endless Love

La seconda stagione di Endless Love ripartirà dal momento in cui Nihan dovrà fare i conti con la perdita delle due persone a lei più care. Le anticipazioni fanno sapere che ci sarà un salto temporale di un anno dopo la morte di Onder e Ozan, a seguito del quale i telespettatori ritroveranno Nihan ormai diventata mamma della piccola Deniz. La donna sarà poi costretta a fare ritorno in Turchia dopo che Emir farà rapire la figlioletta.