Le anticipazioni della soap Tv Endless Love relative alla puntata in onda giovedì 29 agosto 2024 su Canale 5, rivelano che Emir sarà sul punto di far abortire la moglie Nihan senza che lei se ne renda conto. Fortunatamente l'uomo non andrà fino in fondo con il suo folle piano, visto che ci ripenserà proprio all'ultimo momento. Intanto, Kemal continuerà a sospettare che la sorella Zeynep non gli stia raccontando la verità in merito al suo rapporto con Emir.

Emir seda Nihan e la porta in clinica per farla abortire

La trama del 29 agosto riprenderà dal momento in cui Emir avrà scoperto che Nihan è incinta di Kemal.

Kozcuoğlu sarà l'unico ad essere a conoscenza della gravidanza, visto che neppure Nihan saprà di essere in dolce attesa. Emir, a questo punto, sapendo che il figlio che porta in grembo la moglie non è figlio suo, vorrà sbarazzarsi della creatura senza che Nihan se ne accorga. Per farlo, si accorderà con un ex medico che, in cambio di denaro, fornirà a Emir un anestetico in gocce per sedare Nihan, in modo tale da portarla nel suo studio senza alcun tipo di opposizione. Il piano sembrerà andare alla perfezione, visto che Nihan si addormenterà in pochi secondi dopo aver bevuto un caffè contenente l'anestetico. Giunta nello studio del medico in stato di incoscienza, verrà preparata per l'intervento.

Emir ci ripensa: il bambino di Nihan è salvo

Le anticipazioni rivelano che Emir avrà un improvviso ripensamento proprio poco prima che il medico pratichi l'aborto a Nihan. Kozcuoğlu infatti, si farà degli scrupoli, sapendo che la moglie ha sempre desiderato essere madre. L'uomo, quindi, deciderà di crescere il bambino come se fosse suo.

Ozan, intanto, continuerà ad essere rinchiuso in carcere e sarà preda dello sconforto. La sua famiglia sarà preoccupata per lui e anche Zeynep si mostrerà affranta. Peccato che Kemal non creda a nessuna delle parole della sorella. Dando uno sguardo alle trame successive, Kemal scoprirà la verità su Zeynep ed Emir e lo farà grazie ad un haker che riuscirà a recuperare i messaggi cancellati dal telefono della sorella.

Soydere sarà furioso e deciderà di affrontare il suo acerrimo nemico.

Endless Love torna il sabato pomeriggio dal 7 settembre

A partire dal mese di settembre, la serie Tv turca tornerà ad andare in onda anche il sabato pomeriggio nello slot orario che va dalle 14:40 alle 16:30, prendendo il posto de La Promessa. Mediaset ha quindi deciso di puntare ancora molto su Endless Love, forte dei buoni dati di ascolto registrati in questi ultimi mesi. Basti pensare che anche nel periodo estivo la serie è riuscita ad ottenere il 20% di share con una media di 2 milioni di telespettatori a puntata.