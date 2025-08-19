Nell'estate 2025, Temptation Island ha superato ogni record. Per questo motivo, Mediaset starebbe valutando di portare in tv uno spin-off del programma, condotto da Filippo Bisciglia, intitolato "Il Dibattito". Negli studi di Uomini e Donne, i protagonisti potranno vedere filmati inediti, raccontare cosa è accaduto lontano dalle telecamere e confrontarsi con i rispettivi tentatori e tentatrici.

'Il Dibattito' di Temptation Island: cosa prevede

Mediaset potrebbe usare il format di un programma di successo in onda in Spagna su Telecinco: si tratta di Temptation Island "Il Dibattito".

La registrazione potrebbe avvenire negli studi di Uomini e Donne, mentre il conduttore sarà Filippo Bisciglia. Per l'occasione, i protagonisti che hanno partecipato al docu-reality potranno confrontarsi con i loro (ex) partner, ma anche con i rispettivi tentatori e tentatrici. In studio il faccia a faccia potrebbe essere commentato da alcuni opinionisti. Tutti i partecipanti racconteranno cosa è accaduto lontano dalle telecamere e potranno vedere anche filmati inediti di quando si trovavano nel villaggio.

In realtà non è una novità assoluta: terminato Temptation Island, i protagonisti sono sempre stati soliti essere ospiti nella prima puntata di Uomini e donne. A differenza degli anni precedenti, lo spin-off dovrebbe andare in onda in prima serata su Canale 5 anziché all’interno di Uomini e Donne.

Chi sono le coppie che hanno partecipato al programma

Quest'anno a Temptation Island diverse coppie hanno deciso di interrompere la relazione dopo il falò di confronto finale.

Marco aveva deciso di dare una seconda chance alla compagna Denise, ma nella puntata "Un mese dopo" ha comunicato di essere tornato single per sua volontà. Valerio Ciaffaroni aveva lasciato Sarah Esposito al falò di confronto per intraprendere una conoscenza con la tentatrice Arianna Mercuri (nel programma conosciuta come Ary). Rosario Guglielmi era pronto ad andare a convivere con Lucia Ilardo, ma nella puntata "Un mese dopo" ha scoperto che la sua fidanzata ha chattato e incontrato il tentatore Andrea. Simone e Sonia B., invece, si sono lasciati al falò, ma poi sono tornati insieme anche perché lei ha scoperto di essere incinta.

Al contrario, nella puntata "Un mese dopo" Alessio Loparco e Sonia Mattalia hanno annunciato di essere tornati insieme. Maria Concetta, invece, ha chiuso definitivamente con Angelo, perché dopo Temptation Island ha scoperto nuovi tradimenti da parte del suo partner. Invece, proseguono i preparativi per le nozze di Valentina e Antonio.