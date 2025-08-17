Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano un evento che lascerà di stucco la famiglia De Lujan. Lorenzo De La Mata verrà, infatti, arrestato, mentre Curro sarà felice di aver portato a compimento il suo piano di vendetta. Nel frattempo, anche Martina vorrà lasciare la tenuta. Ci sarà spazio anche per la nascente storia d'amore tra Enora e Tono, con la madre di quest’ultimo, Simona, curiosa di conoscere meglio la fidanzata di suo figlio.

Lorenzo va in carcere e lascia La Promessa

Curro sarà finalmente felice per gli ultimi eventi: il suo piano per vendicare la morte di Jana raggiungerà il culmine con l’arrivo del colonnello Fuentes alla tenuta.

Sarà lo stesso fratello di Jana a far arrivare il superiore di Lorenzo De La Mata a La Promessa, per consegnargli i documenti relativi a tutti gli illeciti compiuti dal capitano. Fuentes non potrà fare altro che interrogare Lorenzo per chiarire la questione. Una volta di fronte al suo superiore, il capitano De La Mata sarà nervoso, ma gli indizi contro di lui saranno schiaccianti. Curro fornirà quindi la prova definitiva a Fuentes, dove la sua colpevolezza sarà evidente: è una persona corrotta. Curro sarà soddisfatto quando Lorenzo verrà arrestato e, sollevato, dirà: "Era ora".

Martina non tollera più la situazione e vuole lasciare La Promessa

Nel frattempo, la famiglia De Lujan sarà turbata e sconvolta per l’accaduto, non riuscendo a credere che un altro membro della loro famiglia finirà in carcere.

Per Martina, intanto, sarà il momento di fare i conti con la brutta situazione in cui è finita dopo la lite con Catalina. Martina, infatti, non riuscirà a ricucire il rapporto con la cugina. Questo evento porterà quindi Martina a prendere una decisione drastica: lasciare La Promessa. Enora e Antonio, invece, ufficializzeranno la loro relazione, spingendo la madre di quest’ultimo, Simona, a voler conoscere meglio sua nuora. Anche Candela sarà curiosa di sapere qualcosa in più su Enora.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Petra ha rimproverato Maria

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Petra è entrata nella stanza di Jana, trovando Maria nel suo letto. La governante si è infuriata con la cameriera per aver trascorso la notte al piano nobile.

Maria, intanto, ha voluto replicare alla sua responsabile usando lo stratagemma che le ha insegnato Jana per affrontare le discussioni: rispondere con gentilezza. Tuttavia, Petra non si è lasciata incantare dai modi pacati di Maria, minacciandola di gravi conseguenze per quanto accaduto. Nel frattempo, Cruz ha deciso di presentare Jana in società con una festa di fidanzamento ufficiale.