Manca meno di una settimana all'inizio delle registrazioni di Uomini e donne 2025/2026: stando a quello che ha svelato Lorenzo Pugnaloni in questi giorni, gli studi Elios riapriranno ufficialmente i battenti mercoledì 27 agosto. Le prime puntate della nuova stagione, però, dovrebbero essere quasi interamente dedicate alle coppie di Temptation Island: secondo le anticipazioni che ha fornito l'esperto di gossip sui social, il dating-show tornerà in onda con appuntamenti incentrati sui confronti tra i fidanzati dell'ultima edizione del reality estivo.

Spazio ai protagonisti di Temptation Island

Mercoledì prossimo, 27 agosto, cominceranno le registrazioni di Uomini e donne 2025/2026: di recente, infatti, Lorenzo Pugnaloni ha comunicato ai fan del programma che c'è stato un piccolo slittamento dell'inizio delle riprese della stagione che debutterà su Canale 5 lunedì 22 settembre.

Stando a quello che ha svelato l'esperto di gossip tramite i suoi canali social, le prime puntate della nuova stagione del dating-show dovrebbero essere incentrate quasi esclusivamente su Temptation Island e su quello che è accaduto tra i protagonisti del cast nell'ultimo periodo.

Le anticipazioni del web, dunque, informano i fan del fatto che i primi appuntamenti della nuova edizione di U&D saranno dedicati alle coppie del reality che è andato in onda quest'estate e che ha regalato alla rete ottimi ascolti.

Faccia a faccia e rivelazioni davanti alle telecamere

Tra meno di una settimana, dunque, trapeleranno le anticipazioni delle prime puntate di Uomini e donne 2025/26 e la maggior parte di essere dovrebbero riguardare le coppie di Temptation Island.

I fidanzati e i single dell'ultima edizione, infatti, non hanno ancora rotto il silenzio dopo la fine del programma (l'ultimo appuntamento è stato trasmesso il 31 luglio), quindi in tanti pensano che lo faranno negli studi del dating-show il prossimo 27 agosto.

Per poter vedere il faccia a faccia tra Sarah, Valerio e Ary o quello tra Rosario e Lucia, però, i telespettatori dovranno aspettare più di tre settimane: il programma condotto da Maria De Filippi, infatti, tornerà su Canale 5 il 22 settembre.

In dubbio la presentazione dei nuovi tronisti

Da giorni si vocifera che le prime puntate di Uomini e donne saranno dedicate alle coppie di Temptation Island, anzi c'è chi sostiene che a fine agosto si registrerà uno speciale del reality che potrebbe essere trasmesso in prima serata.

Qualora questi rumor dovessero rivelarsi fondati, vorrebbe dire che la presentazione dei nuovi tronisti del dating-show slitterebbe di qualche giorno, così come quella del parterre Over 2025/26.