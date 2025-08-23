Negli episodi di Beautiful in onda dal 25 al 31 agosto, Eric racconterà a Donna, Brooke e Ridge che quando è stato in coma ha incontrato Stephanie e che quel momento gli ha dato pace e serenità. Inoltre Bill e Poppy rischieranno di essere sorpresi in intimità da R.J. e Luna.

Hope, invece, farà presente a Brooke di non volere seguire i suoi consigli, mentre Thomas rassicurerà Ridge sul fatto che non ripeterà più gli errori del passato.

Li accusa Luna di stare con R.J. per interesse personale

Hope spiegherà a Brooke di non voler seguire i suoi consigli e che è sua intenzione dare fiducia a Thomas.

Intanto Ridge esternerà al figlio tutta la propria contentezza per il comportamento che ha avuto nell'ultimo periodo, specie nei confronti di Hope alla quale ha dimostrato di amarla. Il giovane stilista sarà grato per le parole del padre e gli risponderà che non ripeterà più gli errori del passato.

Nel frattempo Steffy verrà a conoscenza che Eric sarà presto dimesso e si congratulerà con Finnegan, per avergli salvato la vita. Wyatt, invece, manifesterà la volontà di lasciare Los Angeles e Bill gli dirà che potrà affittare la sua abitazione a chi vorrà e gli augurerà di trovare la sua stabilità sentimentale, mentre Li incolperà Poppy di voler approfittare della conoscenza di uomini ricchi. La dottoressa Nozawa se la prenderà pure con la nipote Luna, perché a suo parere avrebbe deciso di fidanzarsi con R.J.

solo per interesse personale.

Eric chiede a Zende e Ridge di porre fine a tutti i loro conflitti

Eric sarà dimesso dall'ospedale e racconterà ai suoi cari che quando è stato in coma ha incontrato Stephanie e che ha percepito pace e serenità. Ridge sarà dispiaciuto per avergli impedito di potersi ricongiungere con la sua amata, ma l'anziano stilista gli risponderà che è contento di poter avere un'altra occasione per vivere appieno la sua vita. In seguito Zende giungerà in azienda e riabbraccerà il patriarca Forrester, il quale è stato informato dei battibecchi sorti con Ridge e pertanto inviterà entrambi a porre fine ai loro conflitti.

Nel frattempo Poppy e Bill si troveranno presso il Giardino e, presi dal momento felice, inizieranno a ballare in mezzo ai tavoli, ricordando la sera in cui si sono conosciuti al festival.

I due successivamente decideranno di trascorrere la notte nella casa sulla scogliera e si troveranno in intimità, ma saranno ignari del fatto che R.J. ha affittato l'abitazione di Wyatt e che ha intenzione di passare una serata romantica insieme a Luna.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda prima della pausa estiva, Thomas ha confessato a Hope che la sera in cui è morta Emma ha avuto una lite con lei e l'ha inseguita in auto. Il figlio di Ridge ha chiarito che non l'ha fatta uscire fuori strada, ma non l'ha salvata poiché ha compreso che fosse morta.

Finnegan e Brooke, invece, non hanno continuato a fidarsi di Thomas. L'unica persona che ha mantenuto grande stima del giovane stilista è stata Hope.