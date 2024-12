Maria avrà paura di essere rimasta incinta dopo la notte con Salvador e ne parlerà con Jana nella puntata de La Promessa di sabato 7 dicembre. Le anticipazioni rivelano che Jana consolerà la sua amica, assicurandole che anche se dovesse esserci un bambino in arrivo affronterà tutto con coraggio. Nel frattempo, Martina sarà infastidita dalla vicinanza di sua madre e Ayala e non farà nulla per nasconderlo. Infine, Abel chiederà scusa a Manuel e Jana per il suo comportamento ostile degli ultimi giorni.

Martina contro la nuova amicizia di sua madre e Ayala

Maria sarà molto agitata e preoccupata e Jana si domanderà come mai la sua amica non sia felice dopo la serata romantica organizzata da Salvador. Maria spiegherà alla sua collega che a preoccuparla è proprio la notte di passione trascorsa con il suo fidanzato, perché potrebbe essere rimasta incinta. "Sto parlando della gravidanza", dirà la ragazza, arrabbiandosi per l'atteggiamento divertito di Jana. Maria spiegherà di avere molta paura: "Se dovrò aspettare Catalina e Pelayo arriverò all'altare con la pancia", dirà. In ogni caso, Jana proverà a confortare la sua amica dicendole che anche se dovesse aspettare un figlio non sarebbe l'unica a vivere questa esperienza.

"Devi accettare tutto come viene", consiglierà Jana assicurandole che Petra questa volta non la attaccherebbe visto quello che ha passato con Feliciano. Nel frattempo, Martina andrà a cercare sua madre e la troverà di nuovo in compagnia di Ayala. La cosa non le farà molto piacere e la ragazza non farà nulla per nasconderlo, tanto che quando il conte la inviterà a giocare a carte con loro lei rifiuterà categoricamente.

"Sarebbe una tortura medievale", dirà Martina, subito rimproverata da Margarita che la inviterà a chiedere scusa ad Ayala. Quest'ultimo capirà l'antipatia di Martina e le dirà che non vuole costringerla a fare nulla.

Cruz farà tenere sotto controllo Jimena

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che ci sarà spazio anche per Jimena che tornerà a vivere al palazzo tra i dubbi di Cruz.

Quest'ultima, ancora impaurita dal possibile squilibrio mentale di sua nuora, affiderà a Teresa il compito di prendersene cura giorno e notte. La cameriera confiderà a Pia che Jimena si sta comportando molto bene e la tratta con rispetto. Nel frattempo, Lope e Vera faranno pace ma nella coppia, tuttavia, continuerà ad esserci sempre una certa tensione, soprattutto perché la ragazza non avrà intenzione di far conoscere suo padre a Lope. Infine, Abel chiederà perdono a Jana e Manuel per il suo comportamento ostile e dirà che appoggia la loro relazione. I tre amici torneranno a fidarsi l'uno dell'altro e Abel avvertirà Manuel e Jana che dovranno stare attenti al ritorno di Jimena. Il medico avrà grossi sensi di colpa per aver mentito in passato a Jana e Manuel per appoggiare Jimena, ma non riuscirà a dire altro.

I sensi di colpa di Abel tornano a farsi sentire

Abel ha fatto pace con Jana e Manuel, ma i sensi di colpa continuano a tormentarlo. Nelle puntate passate, infatti, il medico non ha esitato ad ingannare tutti per volere di Jimena. In cambio del denaro, Abel ha aiutato la moglie di Manuel a fingere di essere incinta e quando non hanno più potuto portare avanti la farsa ha simulato il suo aborto. Nessuno al palazzo sospetta che sia successo tutto questo e per i marchesi sarebbe un duro colpo scoprire che il loro erede in realtà non è mai esistito. La delusione più grande, però, sarebbe per Manuel e Jana che di Abel si sono sempre fidati non soltanto come medico ma anche come amico. Il ritorno di Jimena ha riportato nel medico il ricordo dei suoi errori e la voglia di fare chiarezza.