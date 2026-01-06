Sheila Carter e Deacon Sharpe potrebbero presto convolare una nozze in Beautiful visto che il padre di Hope le chiederà di sposarlo proprio nelle puntate in onda dal 12 al 17 gennaio. Tutto accadrà sull'onda dell'entusiasmo dopo che Deacon e Finn troveranno Sheila ancora in vita [VIDEO]. Resta da capire come reagirà Steffy quando verrà a sapere che la donna che ha ucciso nel suo soggiorno non era la suocera ma la sua sosia Sugar.

Finn felice di aver ritrovato Sheila viva

Le trame della soap Tv americana in onda a partire dal 12 gennaio saranno incentrate sul ritrovamento di Sheila da parte di Deacon e Finn.

La donna non è morta visto che è stata la sua sosia Sugar ad essere stata uccisa da Steffy. Lo ha scoperto per primo Deacon che non si è mai arreso e ha coinvolto Finn nelle ricerche di Sheila, la quale è stata ritrovata in precarie condizioni fisiche dai due. Grazie alle cure di Finn, Sheila si è ripresa in fretta ma la notizia del suo ritrovamento in vita non è rimbalzata subito. La prima persona a venirne a conoscenza sarà Hope, che verrà informata da Finn. Il giovane medico non le nasconderà di essere al settimo cielo per aver salvato la vita alla madre biologica. Tra madre e figlio si ristabilirà un legame e Finn prometterà a Sheila che le resterà sempre accanto.

Deacon chiede a Sheila di sposarlo

Anche Deacon sarà al settimo cielo per aver ritrovato Sheila in vita e pianificherà il suo futuro accanto alla donna che ama. In preda all'euforia, il padre di Hope chiederà a Sheila di sposarlo e lo farà in una maniera molto originale. Deacon infatti, bacerà il piede di Sheila con il dito mancante e le dichiarerà il suo amore. La dark lady sarà commossa e accetterà di diventare sua moglie. Resterà da capire quale sarà la reazione di Steffy quando verrà a sapere non solo che Sheila non è morta ma che il marito Finn ha intenzione di ricucire il rapporto con lei. In tutto questo, la più comprensiva sembrerà essere Hope, la quale cercherà anche di mettere in guardia Finn: per Steffy sarà difficile accettare il legame che lo lega a Sheila visto il profondo disprezzo che nutre per la donna.

Sheila Carter non muore mai in Beautiful

Non è la prima volta che Sheila Carter viene creduta morta, salvo poi ricomparire a sorpresa nelle vite della famiglia Forrester. La dark lady di Beautiful sembra resuscitare ogni qualvolta i Forrester credono di essersi sbarazzati di lei. Una delle ultime volte era stato quando tutti credettero fosse stata sbranata da un orso e questo perché venne ritrovato un dito del suo piede tra le fauci dell'animale. Una vera e propria messinscena ma è proprio grazie a quel dito del piede mancante che Deacon, nelle puntate in onda in queste settimane in Italia, ha scoperto che la donna uccisa da Steffy non è Sheila ma la sua nemica Sugar.