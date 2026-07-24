Dopo giorni di illazioni e teorie di vario genere Helena Prestes ha deciso di fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale. Nel corso di una recente live, infatti, la modella ha rassicurato i fan svelando che tra lei e Javier Martinez andrebbe tutto a gonfie vele e che quello in corso è uno dei periodi più felici e sereni della sua vita.

Le parole di Helena in diretta

Da settimane sul web si parla insistentemente del rapporto tra Helena e Javier, in particolare del motivo per il quale i due hanno smesso di condividere contenuti di coppia sui social.

Pochi giorni fa in rete si è sparsa la voce secondo la quale gli Helevier sarebbero in crisi e per questo avrebbero fatto vacanze separate in Sardegna, ma la realtà sarebbe un'altra.

Non molto tempo fa, infatti, Prestes ha fatto una live sui suoi canali e ad un certo punto ha detto: "Qui va tutto bene, noi stiamo bene e io sono felicissima".

Con poche parole, dunque, la 36enne ha sia rassicurato il fandom di coppia che smentito le chiacchiere che hanno impazzato ultimamente sul suo legame con Martinez.

La gioia dei sostenitori della coppia

Quel "stiamo bene" pronunciato da Helena in live ha spazzato via le voci secondo le quali si sarebbe allontanata da Javier dopo un litigio.

"Ha detto tutto lei, ora basta", "Spero basti", "Ora silenzio", "Dovrebbero smetterla tutti, anche quelli che parlano al posto loro", "L'ha detto prima che le facessero qualche domanda, vale ancora di più", "Avete capito?

Va tutto bene", "Mi manca vederli, ma rispetto la loro scelta", "Lasciamoli in pace", si legge sui social in questi giorni.

L'intervento di Javier

Di recente anche Javier ha preso posizione sulle chiacchiere dell'ultimo periodo, ma ha deciso di farlo in modo ironico.

"Quanto mi diverto", ha scritto Martinez sotto al post di una pagina Instagram in cui si parlava del fatto che lui e Helena si sarebbero lasciati ma non lo direbbero per non perdere fan e opportunità di lavoro.

Anche il padre del pallavolista è intervenuto su Facebook per spiegare che la scorsa settimana gli Helevier erano insieme a casa sua e il loro legame sarebbe più solido che mai, quindi le ultime voci sarebbero del tutto infondate.