Il Paradiso delle Signore 10 sarà confermato nella programmazione della stagione tv 2025/2026 di Rai 1. La soap opera, dopo il buon successo di ascolti registrato quest'anno, con una media che arriva a toccare il 20% di share al giorno, si è conquistata la riconferma nel palinsesto televisivo del pomeriggio. I primi retroscena sul cast, stando a quanto si apprende, non escludono un possibile ritorno in scena di Vittorio Conti, interpretato dall'attore Alessandro Tersigni. Già confermatissima è invece la presenza della contessa Adelaide, interpretata da Vanessa Gravina.

Confermato l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 10 su Rai 1

Da qualche settimana sono terminate le riprese della nona stagione de Il Paradiso delle signore, la quale sarà trasmessa nella fascia pomeridiana di Rai 1 fino a maggio.

Intanto, però, si pensa già a quella che sarà la decima stagione della soap opera, in programma nel corso della stagione 2025/2026. La Rai ha dato il via libera per le riprese dei nuovi episodi, in programma a partire da maggio presso gli studi Videa di Roma. Per vedere in onda le puntate, però, bisognerà attendere il mese di settembre, dato che per tutta l'estate non ci saranno episodi inediti.

Retroscena cast Il Paradiso delle signore 10: Vittorio verso un ritorno, Adelaide confermata

I primi retroscena su quello che sarà il cast della prossima stagione della soap opera, non escludono un possibile rientro in azione di Alessandro Tersigni, nei panni di Vittorio Conti. Il proprietario del Paradiso delle signore, dopo un periodo di assenza, potrebbe rimettere piede all'interno del grande magazzino milanese, ma non per forza dal primo appuntamento di settembre, bensì nel corso della stagione.

Resterebbe da capire, invece, se Vittorio Conti tornerà da solo oppure accompagnato dalla sua amata Matilde Frigerio, che era stata costretta a scappare via da Milano dopo la denuncia per adulterio di Tancredi.

Tra i volti confermati nel cast della decima stagione, invece, spicca quello di Vanessa Gravina nei panni della contessa Adelaide Di Sant'Erasmo.

Intanto Adelaide combatte con la sua malattia

Negli episodi trasmessi nei giorni scorsi su Rai 1, intanto Adelaide è andata via da Milano per recarsi a Londra [VIDEO], dopo aver scoperto di essere malata. Il suo medico le ha consigliato di andare in Inghilterra per sottoporsi a delle cure sperimentali, sperando in questo modo di evitare il peggio. Una partenza che ha spezzato il cuore al suo fidanzato Marcello Barbieri e alla figlia Odile,