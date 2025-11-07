Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit trasmesse tra qualche settimana su Canale 5 raccontano che Erim finirà in ospedale ferito da un colpo di pistola sparato da Mustafa, il padre cattivo di Yildiz. Halit chiederà il divorzio a sua moglie dopo averla accusata di essere l'artefice del ricovero di suo figlio.

Erim finisce in ospedale a causa di Mustafa

Erim verrà colpito da una pallottola sparata da Mustafa. Il giovane verrà portato in ospedale dove i dottori dovranno sottoporlo all'asportazione della milza completamente distrutta dal proiettile.

Halit, a questo punto, chiederà ad un suo medico di fiducia di procedere al difficile intervento pur di salvare la vita a Erim.

Kaya, nel frattempo, offrirà il proprio sangue a causa della necessità di ricorrere ad una trasfusione per il ragazzo. Ender in ansia per le condizioni del figlio approfitterà della situazione per parlare male di Yildiz e della sua famiglia. La donna preciserà che Halit e i suoi parenti non hanno avuto vita facile da quando Yildiz è entrata a far parte della loro famiglia.

Halit chiede il divorzio a sua moglie

Dagli spoiler di Forbidden Fruit si apprende che Halit inizierà a trattare in maniera fredda Yildiz, arrivando a cacciare Asuman dall'ospedale. L'uomo considererà la signora Yilmaz la responsabile dell'arrivo di Mustafa in città.

Zehra, invece, avrà uno scontro con Yildiz, accusandola di aver mandato in ospedale suo fratello minore. La sorella di Zeynep verrà così isolata dai membri della famiglia Argun.

Yildiz comunicherà ad Halit di non voler tornare a casa dopo quello che è accaduto ad Erim. L'imprenditore accetterà di stare ospite da Ender per vegliare sul figlio ancora convalescente ma prima chiederà il divorzio a sua moglie, invitandola a lasciare la villa. Yildiz cercherà di far cambiare idea ad Halit, che comunicherà la sua decisione a Zehra, Lila e Irem. Anche Ender apparirà felice per l'epilogo del matrimonio degli Argun anche se sembrerà confusa su i sentimenti che prova per Kaya.

Halit ha ricevuto una lettera da Tuncer

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio novembre in televisione, Emir è apparso determinato a scoprire chi l'ha voluto fuori dall'azienda di Alihan. L'uomo ha chiesto la complicità di Caner per trovare il colpevole. Gulten ha rivelato che dietro tutta questa storia di calunnia c'è Ender. Caner è rimasto senza parole di fronte a tale decisione e per questo ha chiuso i rapporti con la sorella.

Nevra, intanto, ha consegnato ad Halit la lettera e il regalo che Tuncer voleva fargli recapitare dopo la sua morte. Infine Zehra e Ender hanno deciso di prendere un caffè insieme.