Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una svolta professionale per uno dei protagonisti. Nelle puntate in onda nel mese di novembre su Rai 1, Marcello deciderà di lanciarsi in un nuovo mercato in espansione: quello degli elettrodomestici. Tuttavia, Barbieri dovrà fare i conti con le ristrettezze economiche e si rivolgerà alla banca per ottenere un prestito, che gli verrà negato. A quel punto, Rosa chiederà aiuto a Tancredi, sperando di ottenere il sostegno necessario. Questa iniziativa, però, genererà qualche tensione tra i due fidanzati.

Marcello vuole investire negli elettrodomestici

Marcello si troverà nella necessità di reinventarsi per non perdere il prestigio acquisito negli ultimi anni. Dopo che Adelaide avrà fatto terra bruciata attorno ai due innamorati, Marcello deciderà di puntare gli occhi su un nuovo settore, che potrebbe offrirgli soddisfazioni in futuro. Barbieri, infatti, individuerà nel mercato degli elettrodomestici un'opportunità in forte espansione e desidererà investirvi per costruire il proprio avvenire. Tuttavia, sarà costretto ad ammettere che le sue finanze non sono più solide come un tempo: i soldi stanno per finire e non avrà altra scelta se non quella di richiedere un prestito in banca. L’esito, però, sarà deludente: l’istituto di credito rifiuterà di erogare il finanziamento all’imprenditore.

Rosa chiede a Tancredi di aiutare Marcello

Nel frattempo, Rosa prenderà una decisione azzardata che si rivelerà fruttuosa, ma manderà Marcello su tutte le furie. Camilli, infatti, deciderà di rivolgersi a Tancredi per aiutare il suo fidanzato, in difficoltà nell’avviare il nuovo business. Tancredi non perderà tempo e accetterà di buon grado di schierarsi dalla parte di Barbieri, con l’intento preciso di sostenere indirettamente Rosa. È bene ricordare, infatti, che Di Sant’Erasmo è ancora innamorato di lei. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore non chiariscono se la mossa di Tancredi sarà davvero disinteressata o se comporterà conseguenze inaspettate per Marcello.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Adelaide ha chiesto a Roberto di licenziare Marcello

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Adelaide ha scoperto che Marcello e Rosa sono fidanzati e si è infuriata. La contessa, decisa a vendicarsi dell’ex, si è recata al negozio di moda da Roberto per chiedergli di licenziare sia Barbieri che Camilli. Nel frattempo, Mario è arrivato a Milano per incontrare la sua fidanzata Caterina, ma si è imbattuto anche in Roberto, suo ex compagno, che gli ha chiesto spiegazioni sulla nuova relazione. Intanto, Agata ha informato i suoi genitori di avere intenzione di partire per Firenze, con l’obiettivo di aiutare gli alluvionati.