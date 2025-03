Nella puntata di Tempesta d’amore in onda giovedì 13 marzo su Rete 4 alle 9:45, Eleni accetta di sposare Leander, mentre Markus torna al Furstenhof in una veste inedita. Nel frattempo, anche Lale fa ritorno e decide di dare una seconda possibilità a Theo. Nicole e Michael hanno un appuntamento, ma un malinteso potrebbe compromettere la serata.

Eleni dice sì a Leander, ma Markus mette in discussione la sua nuova immagine

Dopo aver a lungo riflettuto sui suoi sentimenti, Eleni accetta la proposta di matrimonio di Leander e annuncia la notizia alla famiglia.

Entusiasta all'idea di vedere la figlia sposata, Christoph vive con gioia il momento. Tuttavia, il ritorno di Markus cambia gli equilibri. Appare più sereno e riflessivo rispetto al passato, un atteggiamento che sorprende Alexandra. Nonostante ciò, Christoph fatica a credere alla sua buona fede, soprattutto dopo aver assistito a un equivoco tra Markus ed Eleni che alimenta nuovi sospetti.

Nel frattempo, Lale rientra al Furstenhof prima del previsto e Theo spera di poter riconquistare la sua fiducia. Inizialmente, la ragazza è ancora titubante, ma, quando Theo la coinvolge in un esercizio di fiducia, tra i due si riaccende la sintonia e Lale decide di dargli un'altra possibilità.

Intanto, Nicole e Michael riescono finalmente a organizzare un appuntamento, ma Nicole è nervosa e insicura.

Theo le somministra di nascosto qualche goccia del suo farmaco per aiutarla a rilassarsi ignorando che, in una persona senza ADHD, l'effetto può essere opposto. Questo gesto potrebbe compromettere il tanto atteso incontro tra Nicole e Michael.

Nelle puntate precedenti di Tempesta d'amore

Nelle puntate precedenti di Tempesta d'amore Theo ha confessato a Lale di averla lasciata per proteggerla dalle sue stranezze e le ha chiesto perdono, ma lei ha chiesto tempo per riflettere.

Nel frattempo, Robert ha deciso di restare in Sardegna e di vendere le sue quote dell'hotel per aprire un ristorante. Werner e i suoi figli non hanno le risorse necessarie per acquistarle, mentre Christoph si è offerto come acquirente, suscitando la resistenza di Werner.

Noah ha scoperto una clausola svantaggiosa nel contratto offertogli da Verena Baum e ha deciso di non firmarlo.

Intanto, Alexandra ha chiesto a Leander di non rivelare a Eleni il suo coinvolgimento nel ricatto a Gesine, e il ragazzo ha accettato di mantenere il segreto.

Nel frattempo, il rapporto tra Nicole e Michael ha continuato a oscillare tra amicizia e amore. Nonostante avesse promesso di tacere, Helena ha rivelato a Michael i sentimenti di Nicole per lui. Intanto, Werner era preoccupato all'idea di dover cedere le sue quote del Furstenhof a Christoph. Yvonne ha finito per creare scompiglio cercando di liberarsi di vecchi vestiti di Erik. Infine Eleni e Leander, entrambi desiderosi di compiere il grande passo, hanno deciso di sposarsi, con Leander che ha fatto la proposta per primo.