Ad aprile dovrebbe approdare su Canale 5 il nuovo Reality Show The Couple, condotto da Ilary Blasi. In questi giorni, sul web circolano diverse voci riguardanti il cast. Tra i nomi emersi figura anche quello di Lory Del Santo. La showgirl ne ha parlato nel programma Generazione Z, che andrà in onda giovedì prossimo su Rai 2, durante un'intervista con Monica Setta. Nel corso della chiacchierata, ha ammesso che il suo compagno, Marco Cucolo, non sembra molto favorevole all'idea: “Per partecipare a The Couple dovrei cambiare fidanzato, perché Marco non è molto favorevole”.

Le rivelazioni di Lory Del Santo

Lory Del Santo ha spiegato che ogni volta che propone al suo fidanzato di lavorare insieme in tv, lui non reagisce positivamente, mostrando perplessità. Ha poi aggiunto che, per partecipare a The Couple, dovrebbe trovare un altro partner. In realtà, i due hanno già condiviso l’esperienza di due reality: Pechino Express e L’Isola dei Famosi.

Nel corso dell’intervista, Lory Del Santo ha parlato anche dei suoi progetti futuri, che non si limitano alla possibile partecipazione a The Couple con Marco Cucolo. Ha rivelato a Monica Setta di aver pronto un progetto da presentare in America, con l'obiettivo di replicare il successo ottenuto con The Lady. La nuova serie è composta da otto puntate e rappresenta per lei un'importante sfida professionale: “Ho un sogno: sbarcare a Hollywood”.

The Couple: concorrenti e data di inizio

Il cast di The Couple, il reality che dovrebbe debuttare il prossimo 7 aprile con sei prime serate, sta iniziando a delinearsi. Nei giorni scorsi sono circolati i nomi dei primi possibili partecipanti. Tra questi, oltre alla già citata Lory Del Santo, potrebbero esserci anche Corinne Cléry ed Eva Henger.

Avrebbe, invece, rifiutato l'invito Guillermo Mariotto, attualmente impegnato con Milly Carlucci nello spin-off di Ballando con le Stelle su Rai 1.

Il reality, in cui i concorrenti si sfideranno in coppia affrontando prove sia fisiche che mentali, segna il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione, dopo un periodo di assenza dagli schermi televisivi.

Nelle scorse settimane si era anche parlato di una sua possibile partecipazione al serale di Amici di Maria De Filippi, al via da sabato 22 marzo, in veste di giudice accanto all'attore Christian De Sica, ma al momento non è arrivata alcuna conferma.

Successivamente, Ilary Blasi tornerà anche alla guida di Battiti Live, il programma musicale estivo che, dallo scorso anno, va in onda su Canale 5 con ottimi risultati di ascolto.