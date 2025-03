Tolga prometterà di non lasciare più Selin nelle prossime puntate di Tradimento. "Cresceremo nostro figlio insieme", dirà alla ragazza.

Le anticipazioni rivelano che Selin tenterà di togliersi la vita dopo la fine del matrimonio con Tolga. Lui si sentirà in colpa e, non appena sua moglie si sarà ripresa, le assicurerà che tornerà con lei e saranno una famiglia.

Il matrimonio di Tolga al capolinea

Le anticipazioni di Tradimento annunciano grandi colpi di scena per le vite di Oylum e Tolga. I due, pur essendo innamorati, non riusciranno più a tornare insieme e le loro strade sembreranno separarsi per sempre.

Oylum proseguirà la sua vita con Behram e presto la sua famiglia si rivelerà molto ingombrante. Tolga sposerà Selin, anche se non sarà felice con lei. La situazione precipiterà quando il figlio di Oltan scoprirà che Oylum ha sposato Behram perché è stata ricattata con la sua vita. Tolga si sentirà colpevole dell'infelicità di Oylum, ma, soprattutto, capirà di voler tornare con lei. Sprezzante del pericolo, Tolga si recherà a casa della famiglia di Behram per riprendere Oylum. Il ragazzo rischierà la vita, perché gli uomini della sicurezza gli punteranno le loro armi contro. Tolga supplicherà Oylum di andare via con lui: "Non posso stare senza di te". Purtroppo, la ragazza non potrà seguirlo, perché avrà troppa paura di una tragedia e Tolga tornerà a casa sconfitto.

L'infelicità di Tolga sarà sempre più evidente e Selin capirà di non avere più speranze. Le cose cambieranno ulteriormente quando Tolga, sul punto di lasciare la moglie, riceverà una notizia: "Sono incinta". Selin ammetterà di aver ingannato Tolga, non prendendo la pillola perché voleva un figlio da lui. Tolga sarà furioso, ma Oltan lo convincerà a essere meno duro con sua moglie e proverà a riallacciare il rapporto, ma durerà solo pochi giorni.

Il gesto estremo di Selin e la decisione di Tolga

Nelle prossime puntate di Tradimento, Tolga parlerà seriamente con Selin e le dirà di amare ancora Oylum. Il ragazzo assicurerà che sarà sempre presente per suo figlio, ma ammetterà di non provare amore per Selin, nulla di più di un affetto fraterno. A quel punto la ragazza crollerà definitivamente e appena resterà da sola tenterà di farla finita prendendo dei medicinali.

Selin finirà in ospedale in gravi condizioni e Tolga si sentirà profondamente in colpa. Appena i medici la dichiareranno fuori pericolo, Tolga andrà da Selin e tornerà sui suoi passi. La ragazza gli farà un discorso molto toccante: "Non ho altro che te nella vita e adesso nostro figlio sta per arrivare", spiegherà Selin riferendosi al gesto estremo compiuto, "Non sapevo cosa fare". Tolga rassicurerà Selin dicendole che lui non andrà mai più via: "Perdonami, cresceremo insieme nostro figlio". La ragazza dirà che non può sopportare ancora false speranze, ma Tolga insisterà: "Voltiamo pagina, ora saremo una famiglia, io, te e il bambino, te lo prometto".

Tolga e Selin legati dalle rispettive delusioni

Nelle puntate in onda in Italia, tra Tolga e Selin è nata un'amicizia, consolidata dalle rispettive delusioni amorose. Tolga è stato lasciato da Oylum, mentre Selin soffre per la nuova vita di Ozan con Zelis. Almeno per Selin, l'amicizia sta diventando sempre più importante e si sta trasformando in qualcosa di più. Tolga, invece, continua a pensare a Oylum, tanto che le ha dichiarato amore e l'ha baciata quando è andato in ospedale da Ozan. Behram ha visto la scena e non ha nessuna intenzione di perdere Oylum, ma, per il momento, non ha ancora reagito.