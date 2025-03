"Vivo in uno stato di inconsapevolezza totale, non voglio abituarmi al successo. Ho conosciuto diversi artisti in questo periodo e ho avuto modo di capire che siamo tutti in affitto, me la godo per ora sapendo che ci sarà un momento in cui sarà un po' meno. La napoletanità non contempla il complimento, ci si offende con affetto e quindi a quell'offesa sei allenato. Il complimento mi spiazza, se lo accogli rischi di sembrare presuntuoso": con queste parole si è espresso nelle ultime ore alla trasmissione Che Tempo che Fa Stefano De Martino, che secondo gli ultimi rumors sarebbe in pole come prossimo conduttore del Festival di Sanremo.

Stefano De Martino e il successo di Affari Tuoi: 'Un aereo di linea'

Proprio su quest'ultimo punto Fazio ha sollecitato il conduttore di Affari Tuoi ricevendo però una risposta che ha gettato acqua sul fuoco dei pettegolezzi: "Questo lavoro è simile al pilota di aerei, bisogna avere tante ore di volo per trasportare tanti passeggeri. Io ho iniziato su Rai 2 con un piccolo aereo, ma Affari Tuoi è come un aereo di linea che fa tutti i giorni Napoli-Milano. Sanremo è come una traversata oceanica e la cosa mi spaventa. Al momento vorrei pilotare il mio aereo con disinvoltura. Dovesse mai arrivare l'occasione spero di essere pronto".

Il paragone con Renzo Arbore

Dato il successo di Affari Tuoi, numerosi addetti ai lavori hanno rivolto negli ultimi tempi diversi complimenti a De Martino.

Uno dei più 'pesanti' è arrivato da Renzo Arbore: "I complimenti di Renzo sono una condanna, perché quando ricevi questi complimenti, la cosa ti condanna al fatto che le persone pensino tu voglia essere il nuovo qualcun altro. Di Renzo Arbore ce n'è uno ed è irreplicabile, io ho detto spesso che della tv che ho guardato nella mia vita, quella di Renzo mi sembrava un po' la matrice di quella che avrei voluto fare io.

Coralità, ironia in tutte le sue forme e declinazioni, musica: queste tre cose stanno alla base di quella tv e mi sono sempre detto che erano quelli gli elementi che mi sarebbe piaciuto toccare".

I numeri di Affari tuoi

Come accennato, il clima che si respira attorno al conduttore napoletano è figlio del grande successo di pubblico che sta riscuotendo Affari tuoi, che quest'anno lo vede alla conduzione.

La puntata di domenica 2 marzo è stata ad esempio seguita da ben 6 milioni di telespettatori raggiungendo il 30% di share, numeri molto importanti che stanno sistematicamente consentendo alla Rai di battere la concorrenza di Striscia la notizia in onda su Canale 5 nella stessa fascia oraria, quella del preserale.