Cambio programmazione sulle reti Rai in questa giornata di lunedì 21 aprile 2025, dominata dalla notizia della morte di Papa Francesco.

In prime time è previsto uno speciale curato anche dal TG1 per ricordare il Pontefice, mentre in daytime in questa giornata di Pasquetta non è prevista la messa in onda de Il Paradiso delle signore 9 in prima visione assoluta.

Salta Il Paradiso delle signore 9 in daytime: cambio programmazione Rai del 21 aprile

Il palinsesto della rete ammiraglia Rai subirà dei cambiamenti nella giornata di oggi: in daytime alle ore 16 non ci sarà una nuova puntata de Il Paradiso delle signore 9 in prima visione assoluta.

La soap opera con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina salterà in questo lunedì di Pasquetta, per tornare in onda regolarmente da martedì 22 aprile in prima visione.

Un ulteriore giorno di stop per la serie italiana è in programma anche venerdì 25 aprile, quando alle 15:40 è previsto uno speciale del TG1 dedicato alla festa della Liberazione.

Marcello vuole incastrare Rita Marengo

Le anticipazioni sugli episodi previsti dal 22 al 24 aprile rivelano che Marcello deciderà di indagare su Rita per cercare di capire e scoprire se è stata lei a passare l'iconico bozzetto dell'abito di punta della nuova collezione di Botteri al team della Galleria Milano Moda.

Pe tale motivo Marcello si dirà pronto a partire: intende raggiungere Rita a Torino per avere spiegazioni sul suo licenziamento lampo.

Intanto Carmelo, dopo essere arrivato a Milano per incontrare suo figlio Mimmo, scoprirà che il giovane è stato sospeso dal suo incarico nei carabinieri. La reazione dell'uomo sarà durissima e obbligherà suo figlio a chiedere un trasferimento immediato per poter ritornare in Sicilia, anche se Mimmo non sarà affatto d'accordo con la richiesta del padre.

Speciale su Papa Francesco in prima serata su Rai 1

Il cambio programmazione Rai per la giornata di oggi 21 aprile prevede anche la cancellazione della terza puntata di Ulisse in prima serata.

Il programma di divulgazione scientifica condotto da Alberto Angela non sarà in onda per lasciare spazio a uno speciale del TG1 dedicato alla morte di Papa Francesco.

Il Pontefice si è spento questa mattina, alle ore 7:35 e la notizia ha fatto subito il giro del mondo, comportando numerose modifiche al palinsesto delle varie reti Rai.

Già questa mattina, dalle 10:05 in poi, è andata in onda un'edizione straordinaria del TG1 condotta da Valentina Bisti, dedicata interamente alla notizia della morte del Papa. Ulteriori speciali e approfondimenti sul decesso di Jorge Mario Bergoglio sono previsti anche nel corso dei prossimi giorni sia in daytime che in prime time sulle reti Rai.