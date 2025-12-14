Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano grande agitazione per uno dei protagonisti a causa delle pesanti accuse mosse nei suoi confronti. Nella puntata che verrà trasmessa lunedì 15 dicembre alle 16:10 su Rai 1, Ettore dovrà convincere Odile che le accuse di Matteo siano soltanto frutto della gelosia. Lo stilista tuttavia vorrà chiarire la situazione faccia a faccia con Portelli, recandosi nel suo ufficio per minacciarlo velatamente.

Ettore difende la sua reputazione davanti a Odile e mette in dubbio Matteo

Matteo sarà ormai certo che il ladro che ha rubato la fotografia nel suo ufficio sia Ettore.

Portelli infatti unirà tutti i pezzi del puzzle e, dopo aver trovato la pochette a terra ed essersi reso conto che è identica a quella di Marchesi, non avrà dubbi che sia lui il responsabile. Portelli si recherà quindi da Odile per convincerla di quanto accaduto, ma ci sarà un colpo di scena poiché la figlia della contessa ne parlerà poi con Ettore. Quest’ultimo affronterà la questione apertamente con Odile, alla quale ovviamente non rivelerà le sue responsabilità nell’accaduto, ma ribalterà la situazione a suo vantaggio screditando a sua volta Matteo. Ettore dirà quindi alla collega: "Quel ragazzo ha ancora un debole per te, quindi mi vede come un nemico". Odile, dal canto suo, non riterrà plausibile la spiegazione, anche perché ricorderà allo stilista della relazione che Portelli ha ormai da qualche mese con Marina Valli.

Ettore minaccia velatamente Matteo

Nel frattempo, la questione non finirà di certo qui poiché Ettore non vorrà lasciar correre lo sgarbo subito da Matteo e si presenterà quindi a Il Paradiso delle signore, nell’ufficio del rivale. Marchesi avrà un atteggiamento tutt’altro che tranquillo, al punto che Matteo avvertirà la sensazione che il ragazzo lo stia proprio mettendo in guardia, arrivando a chiedergli: “Mi sta minacciando?”. Il fratello di Greta, ovviamente, ribadirà che le sue non sono affatto minacce, bensì il modo che ha di proteggere ciò che per lui è molto importante, ossia la sua reputazione e la sua relazione con Odile. Nella puntata del 15 dicembre, inoltre, verranno trattate anche altre storyline.

Irene si mostrerà gelosa della relazione finta messa in scena da Barbara e Johnny, al punto da far sospettare a quest’ultimo che sia proprio la capo commessa ad essere gelosa di lui e non Cesare. Adelaide, invece, comunicherà a Odile di avere deciso di dare a Marcello la possibilità di continuare a frequentare il Circolo. Infine, Roberto confiderà a Marta di avere intenzione di chiudere con il passato e smetterla di immischiarsi nella vita privata di Mario.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Matteo ha trovato la pochette di Ettore

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse su Rai 1, Matteo ha cercato nuovamente la fotografia che aveva lasciato in ufficio, senza riuscire a trovarla.

Durante la perlustrazione della stanza, Portelli ha rinvenuto sotto un mobiletto una pochette, capendo che si trattava del fazzoletto perso dal ladro che aveva rubato lo scatto. In seguito, Matteo ha incontrato per strada Ettore insieme a Odile e, proprio mentre parlavano, Marchesi si è dovuto soffiare il naso, usando un fazzoletto identico a quello dimenticato nell’ufficio del ragioniere.